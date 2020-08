Humanidades: rige nuevo calendario de exámenes

Jueves 13 de agosto de 2020

Además recordó que desde el centro de estudiantes armaron propuestas sobre mesas virtuales, semipresenciales, teniendo en cuenta las medidas del gobierno provincial. “Todo esto implicaba una incertidumbre en los estudiantes, aquellos que tienen alquileres y los tienen que mantener aún no estando en su departamento. Para todos representa un logro”, cerró.







Calendario de exámenes Desde el 24 al 28 de agosto serán las inscripciones para recuperar de manera virtual el llamado suspendido del mes de marzo. Posteriormente se realizarán también de manera virtual los siguientes turnos:



Turno seis en septiembre: inscripciones del 14 al 18 de agosto y mesas del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Turno siete en noviembre: inscripciones a partir del 18 de noviembre para acceder a las mesas desde el 24 de noviembre al 4 del diciembre.

Turno ocho en diciembre: inscripciones desde el 29 de noviembre para rendir a partir del 9 al 18 de diciembre.



Resta reprogramar las mesas de exámenes correspondientes a los turnos de los meses de mayo, junio y julio.

La declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio, en marzo, tomó a gran parte de las unidades académicas de la Unam con el inicio de los cursillos específicos, mesas de exámenes y las primeras clases. “En un primer momento fuimos unas de las únicas facultades de la provincia que no tenía un calendario académico, sabíamos que las clases virtuales dejaban fuera a muchos estudiantes que no tienen conectividad”, expuso Luciano Neris, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).Uno de los puntos más requeridos fueron las aperturas de mesas de exámenes. Es que el primer llamado (marzo) fue suspendido, el segundo (mayo) también fue suspendido, y durante el receso de invierno (junio-julio) no fueron tomadas.“Antes del receso de invierno tuvimos una reunión pero nuestra propuesta de mesa para todos no fue abordada. Quedaron mesas sólo para los que adeudan hasta cinco materias. Terminamos siendo la única facultad de la provincia que no tenía mesas para todos los estudiantes”, apuntó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.Finalmente, Neris confirmó que en las mesas de septiembre, y las últimas de noviembre y diciembre de este año, se evaluarán a todos los estudiantes.“Presentamos varios proyectos. Se fue estirando y no hubo respuestas. Sin las mesas no podemos avanzar en las carreras, son necesarias en todos los niveles de la carrera. Tuvimos varias reuniones con la gestión de la universidad, agrupaciones y movimientos estudiantiles, siempre quedaba en veremos para velar por todos los estudiantes”, comentó.