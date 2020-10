Huevo en espera - El Territorio Misiones

Lampe: “Tenemos que ganarle sí o sí a Argentina”

El arquero boliviano Carlos Lampe avisó que su equipo le tendrá que ganar “sí o sí” al seleccionado argentino el martes en La Paz, por la 2ª fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.



“Ya tenemos que empezar a pensar en Argentina. En casa, sí o sí tenemos que ganar”, comentó el ex futbolista de Boca tras la caída por 5-0 con Brasil, como visitante.



“Nos vamos de Brasil con un mal resultado, pero somos un equipo nuevo. Y hace siete meses que no jugábamos. Nuestro técnico (César Farías), no contó con jugadores de tres equipos, dos de los cuales están en la Libertadores. Pero vamos a mejorar. Estamos enfocados en nuestro trabajo”, aseguró.



Bolivia debutará de local, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar en el estadio Hernando Siles. El encuentro comenzará a las 17 de Argentina.



Por su lado, el entrenador venezolano al frente del representativo boliviano adelantó: “Será un partido diferente con Argentina porque se jugará en la altura”.