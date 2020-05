Hubo acuerdo y se levantó el paro en Misiones

Martes 12 de mayo de 2020 | 05:00hs.

Las negociaciones entre los Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta), de la Unión Tranviarios Automotor Misiones (UTA) y el gobierno provincial llegaron a buen puerto y hoy no habrá paro de colectivos en el Área Metropolitana (Posadas, Garupá y Candelaria).Además, El Territorio pudo confirmar que las empresas de Montecarlo y Eldorado tampoco se plegarían al paro anunciado por la UTA nacional, ya que no hay deudas salariales.Anoche, Euta, que agrupa a las empresas que prestan servicio en Posadas, Garupá y Candelaria, emitió un comunicado en el que dejaba en claro que a la fecha no hay deuda con los choferes.“Por consideración de la provincia en Área Metropolitana de Posadas, en lo inmediato no habrá paro de transporte mañana -por hoy- porque Euta se encuentra realizando gestiones conjuntas en beneficio de la población buscando poder atender una parte sustancial del reclamo de los trabajadores”, indicaron desde la entidad.Mientra, la empresa Etce garantizó el servicio en Eldorado, Puerto Libertad y Esperanza.Lo mismo hizo la empresa Transporte Urbano Montecarlo (TUM),por lo que en la Capital de la Orquídea el urbano seguirá trabajando normalmente.En Alem, la empresa Rota SRL anunció que el servicio se presta normalmente. También en Dos de Mayo se garantizó la actividad y no habrá paro en esa localidad.Por su parte, los trabajadores de la empresa Capital del Monte, que primeramente habían anunciado que iban al paro, anoche acordaron que hoy habrá servicio en Oberá.“Llegamos a un acuerdo, nos estaban debiendo la mitad del sueldo de abril, además un mes de retroactivo y se acordó el pago. Hoy, como la empresa se dividió, somos entre 45 y 50 chóferes de la línea urbana, quienes nos turnamos los días para trabajar, pero lo hacemos toda la semana”, manifestaron los delegados.