Hubo acuerdo en Eldorado y en Oberá dictaron conciliación - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Se concretó ayer una nueva jornada de reclamos en el sector municipal, que cerró con un acuerdo en Eldorado, mientras que en Oberá, en horas de la noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.En el caso de Eldorado, los trabajadores aceptaron la última oferta que realizó el Ejecutivo, que consiste en un incremento al básico del 14% en septiembre y del 6% en noviembre, y sumas fijas no remunerativas según la categoría, de 2.000, 1.500 y 1.000 pesos. Del acuerdo participaron delegados del gremio UPCN en conjunto con el intendente.En tanto, en Oberá, los trabajadores municipales no llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo. Sin embargo, al cierre de esta edición, se conoció que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria para prestar los servicios mínimos en la comuna. Asimismo, los trabajadores anticiparon que hoy realizarán una asamblea y definirán si acatan o no, como así también si replicarán las medidas de fuerza, con paro total de actividades, que rigen desde el lunes.Desde la administración ofrecieron un incremento de 2.000 pesos, mientras que los trabajadores solicitaron un alza del 15% en el básico y 10.000 pesos no remunerativos.El conflicto empezó el lunes y desde ese día no se prestan algunos servicios clave. Esa jornada, los gremios ATE y UPCN fueron recibidos por la Defensoría del Pueblo y los concejales. Luego, en horas de la tarde, hubo una reunión con el Ejecutivo Municipal, en la que ofrecieron un aumento del 15% en el salario y 3.000 pesos no remunerativos. Más tarde, pasó a 5.000 pesos no remunerativos, pero fue rechazado por los empleados.Al respecto, el concejal Horacio Loreiro explicó que la Municipalidad de Oberá no tiene deudas y que se analiza pedir un adelanto de la coparticipación a la provincia, para poner fin al conflicto. Asimismo, anticiparon que se evaluará el pase a planta permanente de los contratados.El mismo conflicto se replicó en Alem y el intendente Waldemar Wolenberg se comprometió a ofrecer una nueva oferta para hoy.