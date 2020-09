Hoy sigue el calor intenso y advierten sobre el riesgo de la exposición al sol - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

El pronosticador Marcelo Kusik, de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología, advertía el jueves sobre el ingreso de una masa de aire muy cálido y seco que afectaría a la provincia tanto ayer como hoy con máximas por encima de los valores normales para esta época del año.Tal es así que la jornada de ayer se presentó muy calurosa en Posadas: la temperatura llegó a marcar los 35° con una sensación térmica de 37°. Hoy, sin embargo, las temperaturas máximas estarán entre 35° y 40° por lo que la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales lanzó una advertencia meteorológica por altas temperaturas y tormentas, que llegan el domingo con descenso de la temperatura.Si bien, ayer no se registraron personas que hayan sufrido descompensaciones por el intenso calor, los profesionales de la salud recalcan la importancia de tomar los cuidados necesarios para prevenir estos golpes. Aconsejan aumentar el consumo de líquidos, evitar comidas abundantes y no exponerse al sol innecesariamente.Teniendo en cuenta que mañana es uno de los días habilitados para las caminatas recreativas en la Costanera, de 13 a 18, es necesario tomar en cuenta estas recomendaciones.“El golpe de calor se da cuando existe una temperatura de ambiente elevada y la persona no toma recaudos necesarios, para evitar que el cuerpo aumente la temperatura corporal”, sostuvo la médica Andrea Silvero Gallardo, responsable del Departamento de Emergencia del Hospital Ramón Madariaga. Asimismo, aclaró que puede afectar a personas de cualquier edad, pero los grupos de mayor riesgo son los niños y los mayores de 65 años.Gallardo recomendó evitar exponerse al sol, entre las 11 y las 16 que son los horarios de mayor calor, pero de no ser posible se aconseja usar ropas livianas, preferentemente de algodón y claras, protecciones en la cabeza con un sombrero o una gorra.Otro punto importante para evitar golpes de calor es la hidratación. “Cuando estamos ante la presencia de altas temperaturas es fundamental hidratarse todo el tiempo, tomar mucha líquido (agua), cuanto más transpiramos más tenemos que ingerir líquido y de ser posible, cada dos horas, descansar en un lugar fresco”, señaló.Además, agregó otros consejos como evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas; las comidas muy abundantes (ingerir verduras y frutas); reducir la actividad física; usar cremas de pantalla solar, con factor de protección de 15 o más y renovar periódicamente la protección ante el contacto con el agua o transpiración”.Los síntomas que se suelen presentar ante un golpe de calor son variados: temperatura corporal elevada, alteración del estado de la conciencia, presencia de sudoración, piel caliente y enrojecida, trastornos digestivos (náuseas , vómitos), frecuencia cardíaca acelerada y dolor de cabeza.Ante los primeros síntomas, Gallardo, indicó: “Se recomienda trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarlo mojándole la ropa y ofrecerle agua. Si a pesar de todo se mantienen los síntomas se recomienda asistir a la guardia de emergencia donde la persona será hidratada”.