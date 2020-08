Hoy la Facultad de Ingeniería cumple 46 años - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020 | 18:15hs.

Hoy la actual Facultad de Ingeniería de Oberá está de aniversario, comenzó en el año 1974, funcionó como Facultad Electromecánica durante una década. En el año 1999 tuvieron un gran paso con la creación de diferentes carreras y tecnicaturas. Este año lograron lo fundamental que es la actividad académica no presencial.En un año colapsado por la pandemia mundial, la Facultad de Ingeniería no pudo realizar los festejos presenciales del aniversario N° 46, pero sí tuvieron diferentes actividades virtuales durante la semana del aniversario.En 1974 comenzó a funcionar como Facultad Electromecánica, durante el periodo de 10 años. Pero a medados de 1980 se divide la carrera y se suma la carrera de ingeniería electricista e ingeniería mecánica.La historia siguió escribiendo en la institución, creando la carrera ingeniería en construcciones, mientras que el gran paso fue en 1999 con las carreras ingeniería civil, electrónica e industrial y se generaron tecnicaturas como técnico universitario en mantenimiento industrial y la de técnico universitario en electrónica.Pasaron los años y en 2013 se agregó la licenciatura en higiene y seguridad, como una carrera permanente, mientras que en el 2019 se agregó ingeniería en computación.“En la realidad de hoy tenemos 5 carreras de ingeniería, además de la licenciatura, mientras que las tecnicaturas no se realizan hoy en Oberá, pero si en otras sedes como es Puerto Rico y San Vicente. También avanzamos en las carreras de posgrado con 5 carreras en total, de las cuales son dos doctorados y dos maestrías”, manifestó el Decano Sergio Katogui.Para el comienzo del año 2020 las expectativas fueron muchas, pero tuvieron que readaptarse a las clases virtuales, “entendemos que no fue un proceso perfecto, tenemos muchas cosas que mejorar, pero hemos logrado lo fundamental, porque con la pandemia se pensó en una continuidad académica, pero se transformó en la actividad académica en este formato no presencial”, finalizó explicando Katogui.