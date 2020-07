Hoy anunciarán cómo será la nueva fase del aislamiento social

Reapertura bajo estrictos protocolos

Si bien las particularidades de la nueva etapa que se iniciará mañana serán comunicadas oficialmente hoy, el miércoles el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habrían acordado la reapertura en el Amba de algunas actividades, bajo estrictos protocolos sanitario. El ministro de Salud, Ginés González García, reafirmó que "no hay una vacuna mejor que el aislamiento" en las casas, al ingresar a la residencia de Olivos para asistir a la reunión con el presidente y el comité asesor. "No me gusta la palabra flexibilización, se pueden abrir ventanas y otras posibilidades, como alguna apertura para comercios de barrio, pero no está decidido todavía", dijo el titular de la cartera de Salud.