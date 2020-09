Hoteles utilizan la tecnología para brindar una atención segura - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Con el afán de ofrecer seguridad y protección a los huéspedes, los hoteles ponen en práctica todas las medidas que eviten el contacto humano a quienes así lo deseen. El objetivo es que la mayoría de los dispositivos sean “manos libres” para que no haya posibilidad de contagio del Covid-19.También hay que considerar que los hoteles han perdido parte de la plantilla de trabajadores por las duras condiciones económicas generadas por la pandemia. Entonces la tecnología viene al rescate con la unión de Google y una serie de hoteles que ya están probando atender a sus clientes con el asistente de Google.Los amantes de la ciencia ficción, la tecnología y la inteligencia artificial, van a disfrutar al hacerle las preguntas a la voz sabia de Google.Desde una pantalla inteligente Nest Hub instalada en cada habitación, los hoteles pueden servir a los huéspedes, que pedirán un servicio tan simple como “¿Dónde están las toallas?”, ¿Hasta qué hora está abierta la piscina? o “Google, despiértame a cierta hora”.En algunos hoteles también se puede iniciar una salida rápida (check-out) con el asistente de Google cuando termine su estancia para no hacer fila. Para los hoteles, esto asegura una rápida rotación para el próximo huésped.El asistente de Google puede ofrecer una encuesta a mitad de la estancia para medir el nivel de satisfacción, y el hotel recibe una notificación si algo va mal. Los hoteles pueden incluso promocionar ofertas especiales actuales o futuras al proporcionar un resumen cuando pregunte “Hey Google, dígame cuáles son los especiales”.El asistente también podrá dar comandos de voz para operar las luces, el televisor y las persianas en la habitación.Asimismo, el Nest Hub es ideal para acceder a varios canales de entretenimiento como YouTube, para música, videos de ejercicios, noticias. Puede conectar su teléfono a través de Bluetooth para escuchar su propia música.Otra posibilidad es hacer preguntas sobre servicios e información local, como el clima y restaurantes, y dependiendo del lugar en que se esté de visita, hacer reservaciones para comer. Google también está garantizando la privacidad, porque no es necesario iniciar sesión en el dispositivo, ni tampoco se vincula nada de lo que haga a su cuenta personal. No hay cámara en el Nest Hub y el interruptor del micrófono se puede apagar para mayor privacidad. Nunca se almacena audio, y cualquier actividad se borrará inmediatamente del dispositivo cuando se reinicie para el próximo huésped.En Miami, el asistente de Google se puede disfrutar en un hotel boutique como The Gale, en la avenida Collins, y Shelborne South Beach. También está disponible en Fairmont Princess en Scottsdale, Dr. Wilkinson’s Resort en Calistoga, Gansevoort Meatpacking y Synergy Chelsea en la ciudad de Nueva York, Hotel Zena y Viceroy, en Washington DC, y la cadena Village Hotels en el Reino Unido.