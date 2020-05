Hoteles, entre el cierre definitivo y la readaptación

Domingo 10 de mayo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

El rubro hotelero de Puerto Iguazú vive su momento más crítico, algo inimaginable en la cabeza de cualquier empresario. La imagen de los hoteles llenos de visitantes nacionales y extranjeros quedó atrás. Hoy, la postal es otra a casi dos meses de la declaración del aislamiento obligatorio. Luces apagadas, habitaciones vacías, cocinas sin actividad, lavanderías paradas, hall sin gente. Sólo reina el silencio. Por fuera, el ingreso al predio está vallado o con alguna cinta que inhabilita el paso.

El cierre del Parque Nacional Iguazú, que se efectivizó el 15 de marzo, marcó el inicio de la desocupación hotelera. Los turistas de a poco se fueron y abandonaron la ciudad. Ya el 18, la actividad se paralizó. Ahora, el único movimiento que se observa en los alojamientos es de alguna que otra tarea de mantenimiento.

El Territorio recorrió en los principales emprendimientos hoteleros y la imagen se repite: La de hoteles con candados, cerrados e inmersos en la oscuridad.

“Desde que se declaró la cuarentena, todo este tiempo fue de cancelaciones. No tenemos requerimientos nuevos; sólo alguna que otra consulta no por disponibilidad, sino por un precio que no sabemos aún”, indicó Juan Carlos Espinoza, gerente del Iguazú Grand Resort.

Las estimaciones de cuándo retomarán la actividad no existen. El repunte depende de cuándo se levanten las restricciones dentro del país para el turismo interno y, sobre todo, de cuándo se habilitará la apertura de la frontera para el arribo de visitantes de diferentes partes del globo.

“Iguazú cuenta con una gran capacidad operativa de camas, que supera las 15.000. Los próximos tiempos, con la reactivación progresiva, hará que sólo se ocupe, si es que se ocupa, el 20 por ciento total de lo que hay. Es un desafío muy grande por los altos costos que implica la actividad”, dijo el empresario.

Luego agregó: “El sector tiene que funcionar, pero va a trabajar a pérdida para mantenerlo. Tenemos la obligación de permanecer en contacto con los empleados. En el hotel contamos con más de 400 empleados. Tenemos que evitar que pierdan las habilidades, que sigan en contacto, de insertarlos, de prepararlos para los nuevos tiempos que vienen para lo que será la pospandemia”.



Adaptarse al futuro

Los próximos meses y años, una vez concluida la emergencia por el coronavirus dejará profundos cambios de hábitos. En rubro hotelero experimentará modificaciones en su lógica. Según Espinoza, habrá un nuevo paradigma que marcará al sector de ahora en más: La sustentabilidad, de ser aún más cuidadosos con la higiene y la limpieza. Para ello, la tecnología será clave.

“Lo que había antes ya no estará más. La definición de calidad va a cambiar. Ahora, el primer valor es la higiene, que antes no estaba como un primer valor ya que un turista va a fijarse si el hotel es saludable. Es por ello que el sector hotelero trabaja en las modificaciones de la estructura para estar acorde a los tiempos que corren”, manifestó el gerente.

Especificó los cambios que se vendrán próximamente. En el caso de las habitaciones, se profundizará aún más la limpieza de las superficies. Con más químicos y en lugares especiales se lavará las sábanas y toallas. Por otra parte, y en la línea de la higiene, los alimentos tendrán más procesos de lavados, de selección, desinfección y ubicación en heladeras particulares. Qué, cómo y quién manipulará las mercaderías para luego convertirlo en comida también se redefinirá, precisó.

Sin embargo, y en el afán de evitar el contacto entre cliente y mozo, se ahondará en la utilización de tecnología. La tradicional carta en formato papel dejará de utilizarse para emplear tablets. Allí, el comensal se encargará de elegir el menú con los ingredientes que desee, cuyos datos serán enviados y procesados en la cocina. La decisión de utilizar estos dispositivos se fundamenta en la higiene “ya que con alcohol en gel se limpia el vidrio y permitirá que haya una intervención mínima entre las personas”.