Hoteles acumulan deudas para sostener el empleo y afrontar el pago de servicios

El empresario hotelero Nicolás Ostrorog alertó sobre la falta de fiscalización sobre albergues locales que estarían recibiendo pasajeros sin la adecuada implementación de protocolos de prevención de Covid-19.

Asimismo, planteó un futuro desalentador para el sector, ya que a la inminente baja de ocupación, en los próximos meses se sumará un incremento de los costos por los procedimientos de bioseguridad.

“El horizonte de la actividad está muy afectado. En el país habrá cientos de hoteles que se van a fundir y miles de empleados que quedarán sin trabajo”, opinó.

En tanto, alertó que actualmente “ni la Provincia ni los municipios están haciendo una adecuada fiscalización de los establecimientos ilegales que están recibiendo turistas y viajantes, y no están cumpliendo protocolos. Si en Oberá no tenemos más casos es por suerte”.

El propietario del Hotel Cabañas del Parque comentó que antes de la pandemia contaba con 23 empleados, de los cuales la mayoría no está generando ingresos ni recibe ayuda por parte del Estado.

“Desde mediados de marzo está prohibido que los hoteles trabajen, y quienes abren lo hacen en contra de las disposiciones. El efecto de esto es que nuestra economía se vio fuertemente resentida por los gastos fijos”, precisó.

Si bien mencionó que en Oberá se están viendo alternativas de protocolo, lo cierto es que por el momento está prohibido que los hoteles trabajen y el sector formal carece de ingresos.

Para evitar sumar costos, cabañas cortan la energía

La situación económica de Puerto Iguazú es crítica y las proyecciones de reactivación son lejanas. Los hoteles no están exentos de la coyuntura ya que dependen exclusivamente del movimiento turístico y, en efecto, muchos de los emprendimientos pensaron en alquilar sus cabañas con el objetivo de obtener ingresos económicos que, por el momento, son limitados.

La ciudad, que cuenta con más de 13.000 camas dentro del mercado formal y unas 2.000 en alojamientos alternativos, está inmersa en una gran incertidumbre. Así lo afirman los propietarios de los locales, que aguardan por respuestas concretas para volver a funcionar y aseguran que, cuanto más tiempo se extienda el parate de la actividad, más largo será el tiempo de la recuperación. En abril, los operadores turísticos proyectaban que necesitarían al menos unos 18 meses para recuperar el destino. Ahora, con la extensión del confinamiento, plantean que el repunte demandará al menos unos cinco años.

Héctor Mulawka, propietario del complejo de cabañas Titor, explicó que la situación es cada vez más complicada y confesó que ya ha puesto en venta electrodomésticos que tenía en desuso para seguir adelante.

Para continuar, contó que decidió cortar el suministro eléctrico para reducir los costos. “Estamos subsistiendo. Tomé la decisión de cortar la energía del pilar de las cabañas. En teoría, este mes tendré consumo cero porque las facturas continúan llegando y no podemos abonarlas, así como Rentas y como la tasa general de inmuebles, esto continua acumulándose pero si no trabajo no puedo pagar”, dijo.

En referencia a la reactivación, planteó que llegaría en enero de 2021 con la temporada estival. “Trabajamos en su mayoría con el turismo nacional. Teníamos reservas para Semana Santa que se postergaron para mayo, luego julio, septiembre y que ahora se suspendieron sin fecha”.

Para tratar de salir de la crisis, varios complejos de cabañas propusieron alquilar las instalaciones a familias que residen en Iguazú. No obstante, la propuesta no fue exitosa ya que la oferta de departamentos en alquileres aumentó y las familias prefieren estar más cerca del centro de la ciudad.

Luego, Mulawka agregó: “Si hoy una persona me paga el 80 por ciento de lo que vale mi complejo de cabañas yo lo vendo, porque no tenemos perspectivas de reactivación y nuevamente tendremos que empezar de cero a levantar el destino cuando estén dadas las condiciones sanitarias”.





En cifra 13.000 El número de camas disponibles en Puerto Iguazú dentro del mercado formal. En cuanto a los alojamientos alternativos se contabilizan 2.000 más.

Por otra parte, los protocolos presentados para volver a la actividad pasarán por una utilización de sólo el 30% y se demandará una mayor limpieza de los predios por el mismo costo si funciona al 100%. La desinfección será al menos por tres veces por jornada. En este sentido, algunos empresarios de la Ciudad de las Cataratas proponen una reducción del 50% de las tarifas aunque esos valores no permitirán lograr una compensación de los gastos que se fueron acumulando en estos meses de parate. Por ello, ante la falta de ingresos, muchos de los emprendedores no decidieron tomar los créditos a tasa cero por temor a no poder afrontar la primera cuota en seis meses.

“Los recursos nacionales y provinciales son insuficientes para paliar la situación del sector, por más buena intención que haya por parte de algunos políticos o de anuncios imprudentes que están muy alejados de la realidad. Los que toman la decisión sobre el destino de fondos insuficientes son quienes deciden a quién dejan morir y a quién van a salvar. En mi caso hasta ahora no recibí ninguna ayuda para el pago del medio sueldo de los empleados, y hay empleados del sector que están pasado hambre en sus casas”, lamentó el empresario obereño.