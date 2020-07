Hospital de Foz do Iguazú: inaugurarán una nueva ala para pacientes Covid-19

Domingo 26 de julio de 2020 | 19:11hs.

El Gobierno Municipal de Foz do Iguazú, Brasil realizará la entrega de la nueva ala del Hospital Municipal Padre Germano Lauck el próximo lunes 27 de julio. La Unidad de Atención Especial (ECU) tendrá a disposición 21 camas nuevas para pacientes con el nuevo Coronavirus. La unidad fue construida en solo 60 días. La inversión alcanza R $ 2 millones.“Toda esta inversión irá a la ciudad. Es por eso que no invertimos en hospitales de campaña, que serían desmantelados después de la pandemia. Hoy esta estructura garantiza la atención de los pacientes con Covid, pero luego permanecerá en la ciudad ”, comentó el alcalde Chico Brasileiro a la agencia municipal de noticiasLa Unidad de Atención Especial tiene una amplia estructura para ofrecer atención humanizada y de calidad a los pacientes. Está equipado con camas eléctricas, monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, puntos para hemodiálisis, sistema de renovación y escape de aire en todos los ambientes (filtro HEPA), aire acondicionado en todos los ambientes, recepción y sala de descanso."Foz continúa avanzando en la expansión de la estructura del hospital para aumentar las camas en la UCI y continuar enfrentando la pandemia, sin depender de transferir pacientes de la ciudad a otros municipios, mejorar las condiciones del servicio, salvar vidas y, al mismo tiempo, estructurar el Hospital Municipal", dijo el vicealcalde Nilton Bobato.Foz de Iguazú tiene una de las mejores estructuras para lidiar con el Nuevo Coronavirus en Brasil. El municipio cuenta con 55 camas de Unidad de Cuidados Intensivos y 59 camas exclusivas de enfermería para tratar pacientes con Covid-19. Las estructuras están disponibles para la población en los hospitales Padre Germano Lauck y Ministro Costa Cavalcanti.Además la primera Unidad de Terapia de Enfermedades Infecciosas en Paraná Occidental (UTDI) también se encuentra en Foz de Iguazú. Con 12 camas que conforman la estructura para combatir el coronavirus, la sala se inauguró el pasado 18 de mayo en el Hospital Municipal.“Con todo el apoyo de la gerencia actual, estamos comenzando una nueva etapa en el Hospital. Es algo que permanecerá para la población. No se trata solo de nuevos espacios, nuevos muebles, estamos hablando de alas totalmente equipadas con nuevos dispositivos, nuevos equipos que marcarán la diferencia en la post pandemia, señaló el director y presidente del Hospital Municipal, Sergio Fabriz.