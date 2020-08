Horarios en Posadas y en Oberá - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

En el marco del distanciamiento social se van ampliando los horarios y abriendo más atractivos en distintos lugares de la provincia para fomentar el turismo.De esta manera, la Municipalidad de Posadas amplió el horario de bares, restaurantes y heladerías durante el fin de semana. Así, hoy y mañana las actividades podrán extenderse desde las 8.30 hasta las 0 horas.Y recordaron que las mesas no podrán superar el máximo de cinco comensales.Además, la capital habilitó el funcionamiento de doce ferias francas en distintos barrios durante el fin de semana.Por otra parte, desde ayer se encuentran habilitadas las Termas de la Selva de Oberá. La habilitación será de martes a domingos y el acceso, por orden de llegada. Además se prevé que puedan ingresar 90 visitantes en las tres piletas.El predio estará abierto de martes a jueves de 10 a 20, viernes y sábado de 10 a 22 y domingo de 10 a 20. La permanencia será de un máximo tres horas.Los ingresos tendrán un valor para los residentes obereños de $100, misioneros $160, jubilados $100, menores de 6 años y discapacitados no abonan el ingreso, como tampoco las embarazadas pero estas últimas no pueden ingresar a las piletas. En tanto que el estacionamiento costará $30, los descuentos para las personas afiliadas a IPS se mantienen.Ya que no se puede reservar lugar y que es por orden de llegada, quienes deseen visitar tendrán que estar en contacto al número de celular 3755-233013 vía WhatsApp, para saber si hay lugar.