Homenaje por streaming del Gobierno Misionero a los combatientes en Malvinas

Jueves 2 de abril de 2020 | 23:15hs.

Conformando un hecho sin precedentes en la historia institucional de Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad presidió esta tarde el acto por el Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas, desde una sala de la Residencia Oficial y vinculado por videoconferencia vía streaming, con transmisión on line y además retransmitido por la pantalla de Canal 12 para todos los misioneros.









Junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad materializaron este homenaje virtual el vicegobernador Carlos Arce; el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, el de Salud Oscar Alarcón, el diputado nacional Ricardo Wellbach y el diputado provincial Martín Cesino.





Después de entonar el Himno Nacional Argentino, habló en representación de los que regresaron a la tierra colorada tras los combates en Malvinas, Luis Alegre, que integró la Armada Argentina. Rindió homenaje a los caídos y a quienes fueron y son sus compañeros, “nosotros somos los que volvimos y podemos contar nuestra experiencia”, dijo. Pidió prudencia y cautela en estos momentos y visiblemente emocionado saludó “a todos mis compatriotas y deseo una recuperación a todos los veteranos”.







Durante la transmisión se proyectaron imágenes del Gobernador colocando en soledad una ofrenda floral en el Monumento a los Caídos en Malvinas de la costanera de Posadas, homenaje realizado a primeras horas de la tarde y respetando el protocolo por la Emergencia Sanitaria.





Acto seguido fue el ministro Marcelo Pérez quien tomó la palabra y saludó a las familias de los caídos en Malvinas y en particular a los veteranos que viven en suelo misioneros. Recordó su propia historia cuando aquel 2 de abril de 1982 “tenía sólo 8 años y fuimos a la Plaza o de Julio, había muchísima gente. A esa edad no entendía mucho, pero sí que las islas eran argentinas”, dijo. Sostuvo a continuación que “como aquella vez, hace 38 años, hoy el país atraviesa una situación que une al pueblo argentino, y las palabras claves siguen siendo juntos y empujando”.







Hizo referencia Pérez al valor de los veteranos, que aceptaron su destino sin cuestionarlo. Recordó a los que no regresaron, a los que tomaron drásticas decisiones al volver y rindió homenaje “a los que hoy continúan su vida. Detrás de cada uno hay una historia muy particular, todos han exaltado nuestro sentimiento patriótico y están presentes en nuestra memoria y en nuestros corazones”, dijo y les agradeció profundamente “todo o que hicieron, por lo que siempre tendrán nuestro más profundo reconocimiento”.



“Son tiempos difíciles, a todos nos golpea algo que es mundial”, dijo el gobernador, porque “esta pandemia hace que debamos tomar precauciones extremas en la vida”.





El gobernador Oscar Herrera Ahuad fue el orador que se reservó las últimas palabras en el acto conmemorativo tan particular y con la provincia y el mundo del otro lado de la señal de streaming.Relato su experiencia personal respecto de la fecha y las actuales circunstancias, dijo que “anoche sentí algo muy profundo, como que no podía abrazarlos a cada uno como hacemos hace muchísimos años” aseguró y dijo recordar la vigilia en la costanera de cada 1ro de abril, habló de la tradición de familias reunidas, artistas acompañando y las veladas en cada pueblo. Subrayó que estos son tiempos “en los que uno debe reconocer el valor y hacer docencia sobre la importancia de esta gesta de Malvinas. Hoy es un día de mucho recogimiento, pero queríamos estar, tocarles la mano a cada uno en esta distancia que nos obliga el momento” aseguró hablando a todos los ex combatientes a quienes homenajeó.El primer mandatario contó que durante todo el día recibió fotografías de “ustedes yendo a hospitales y llevando comida a la gente. Una vez más están en el teatro de operaciones ayudando con un enorme gesto de humanidad”, destacó.“No son pocos los que hoy nos acompañan en esta videoconferencia como acto formal, a través de cada uno de ellos va nuestro reconocimiento, el del pueblo misionero, el de los argentinos en este tiempo tan especial” les dijo y cerró deseando “gloria y honor a nuestros combatientes de Malvinas”.