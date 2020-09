Hogar Antonio Sepp pasaría a depender de Desarrollo Social - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

“Todo esto conlleva y acarrea además, por cansancio y agotamiento, que se hayan retirado muchos miembros voluntarios que conformaban la asociación”.





En cifra 9 Son los niños y adolescentes que alberga el Hogar Antonio Sepp, que tiene una larga trayectoria y funciona en Parada Leis desde 1984.

Hace unas semanas la asociación que tenía a cargo el Hogar de varones Antonio Sepp de Parada Leis había anunciado el inminente cierre derivado de un conjunto de razones que fueron descriptas en una nota enviada al Ministerio de Desarrollo Social y a la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes.Desde entonces, la principal preocupación fueron los nueve niños que allí residen puesto que tras el cierre deberían ser reubicados en otras residencias de acogida. Sin embargo, según supo El Territorio, Desarrollo Social y la Asociación Antonio Sepp iniciaron los trámites para que la institución pase a manos de la cartera provincial.Tal es así que la ministra Benilda Dammer se reunió con la presidente de la asociación Padre Sepp, Corina Guimaraes, y su equipo y se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para que el ministerio se haga cargo del hogar.Durante este mes, la comisión directiva de la asociación y el asesor legal se encargarán de los trámites administrativos y legales necesarios para el traspaso.Sin embargo, desde Desarrollo social son cautos. “Aún no podemos decir que será parte del ministerio porque se debe cumplimentar con el proceso legal y ver si no surge ningún inconveniente”, dijeron.La residencia Antonio Sepp es privada, sin fines de lucro y de amplia y reconocida trayectoria en la región. Emplazado en Parada Leis (a unos 30 kilómetros de Posadas), funciona desde 1984 albergando a niños judicializados que sufrieron abandono, abuso o violencia.En la nota que presentaron a las autoridades pertinentes y que lleva la firma de la presidente de la Asociación Civil, Guimaraes y la tesorera, Analía Dias Leal, expusieron las dificultades que atraviesan a la hora de brindar contención y acompañamiento a los chicos y eso, indefectiblemente -se explica- condujo a la decisión de cerrar las puertas.En la nota expusieron que tuvieron “reducción de subsidios económicos y falta de recursos que permitan brindar a los chicos mayores beneficios”, además de “gran dificultad en la obtención de acompañamiento de diferentes entidades y organismos (juzgados, defensorías), ausencia de respuestas y ayuda frente a diferentes cuestiones que van surgiendo y que hacen al cuidado y contención” y sobre ese punto se refirieron como una “sensación de abandono por parte de instituciones y entidades”.También mencionaron la “falta de recursos humanos (celadores, profesionales) que permita un adecuado acompañamiento y contención” e hicieron referencia a la existencia de multas del Tribunal de Cuentas de Misiones “que surgen frente a cuestiones impositivas insignificantes que realmente no se entienden ni se justifican al tratarse de un hogar de niños sin fines de lucro, donde todos colaboran ad honorem”.En esa línea agregaron la “ausencia de materiales y recursos tecnológicos (por ejemplo, internet) que permita a los chicos, sobre todo en estos tiempos especiales que nos atraviesan (pandemia), un adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje”.