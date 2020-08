Histórico reclamo de tierras podría resolverse en días - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

“Creemos que no va a pasar de la semana que viene y tendremos una resolución”, estimó Melo.





Afirman que sólo en campaña se habla sobre la ocupación

El director de Tierras de la Municipalidad de El Soberbio, Fernando Branco, al realizar un balance de la gestión dijo: “Todos sabemos que históricamente El Soberbio tuvo problemas de la tenencia de la tierra”, para indicar que “la regularización de tierras es nuestro Norte”.



Añadió que “siempre en campaña de dijo que era prioridad pero llegada la hora, ese tema desaparecía de la agenda”.



Branco manifestó que “venimos trabajando en distintos frentes, y uno de los temas donde están avanzadas las gestiones es el de la propiedad Giménez, donde tenemos para la firma casi 80 títulos de propiedad en una superficie 2.400 hectáreas”.



Remarcó que “se entregaron los boletos de compra y venta y los que hicieron mediante el pago de cuotas”.



Estimó que de avanzarse se hablaría de “más de 200 títulos de esa propiedad”.



Otra situación

Otra de las grandes propiedades que existe en esta zona es la de Pirolo, sobre lo que también están negociando con los propietarios.



“Se trabaja en convenio con el Colegio de Agrimensores para la mensura total de esa parcela de casi 3.000 hectáreas”, manifestó Branco.



Y agregó: “Estamos esperando la autorización del propietario para empezar la mensura; calculo que antes de fin de año estaríamos visitando ese lote y empezando”.





Tres familias, que fueron desalojadas hace casi dos semanas de los lotes 8 y 9 de Colonia Pepirí, salieron a manifestarse en el espacio verde de El Soberbio. En el lugar hay en total once familias que esperan soluciones. Se conoció ayer que se avanza en negociaciones entre propietario y ocupantes. Leandro de Olivera expresó: “Queremos la tierra, tengo 27 años, nací y me crie ahí”, dando cuenta de que no es nuevo en el lugar.Otro ocupante, Sandro Martínez, dijo que tienen plantaciones de “citronella, porotos, batatas, todo para subsistir”.En cuanto al desalojo en Pepirí, que se dio hace dos semanas en Laharrague SA, que tiene tierras dentro de la Reserva de Biósfera, el director de Tierras de la municipalidad de El Soberbio, Fernando Branco, expresó que hay familias asentadas desde hace muchos años.“Estuvieron los primeros obrajes del lugar, hay familias que se quedaron a vivir, hubo varios conflictos previo a este y en este caso, fueron tres familias desalojadas”, detalló en referencia a la protesta de ayer.Branco recordó que en 2012 se produjeron varios conflictos, “hubo un principio de negociación con la empresa, pero existe un expediente que tramita un abogado sanvicentino, lo que se está buscando es la negociación con el gobierno de la provincia con los propietarios para que quienes están viviendo ahí puedan seguir viviendo y las tres familias desalojadas puedan regresar, pero esta negociación se da a través de la provincia y lleva su tiempo”.La subsecretaria de Tierras y Colonización, Sonia María del Carmen Mello, coincidió que esta situación que se presenta en El Soberbio, especialmente lo sucedido en Pepiri “es una situación que viene desde hace mucho tiempo”.Indicó que “recién ahora el Estado empieza a intervenir, porque el acuerdo que se está llevando es entre particulares, entre la empresa y las familias que viven allí”.De acuerdo a la funcionaria, desde el Estado proponen facilitar los trámites para que se concrete ese acuerdo.“En ningún momento se hizo una presentación formal, ante la Subsecretaría y lo único que podemos hacer es de mediadores en este momento”, dijo.Indicó además que el acuerdo entre ambas partes “está bastante avanzando”, en referencia a la empresa y los ocupantes.“Se hizo un relevamiento, que era la herramienta que pusimos a disposición, además de facilitarle, una vez cerrado el convenio en ambas partes los recursos para la reubicación y la regularización, mediante titularización”, expresó.Afirmó que está en permanente contacto con las partes, para avanzar en esta situación.“Tuvimos una reunión con los abogados de la empresa y también volvimos a tomar contacto esta mañana (por ayer) con ambas partes, para llevarles solución a estas 11 familias”, precisó.