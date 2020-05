Histórico: despegó el primer vuelo espacial privado con astronautas de la NASA

El primer vuelo espacial tripúlado de la compañía SpaceX partió con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI).



La misión "Demo-2" de SpaceX, es el primer vuelo tripulado de la cápsula Crew Dragon del empresario Elon Musk. La nave ya está en el límite de la atmósfera terrestre y cumple con todos los pasos previstos antes de llegar a la EEI.

SpaceX realizó una prueba de vuelo del Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional (ISS) en marzo de 2019, con un muñeco a bordo cubierto de sensores apodado Ripley, en referencia al personaje interpretado por Sigourney Weaver en la película "Alien".



Robert Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 53, expilotos militares que se sumaron a la NASA en 2000, son los tripulantes de la aeronave que partió al as 16.22 de Argentina.



We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt