Histórica bajante del río Uruguay en San Javier

Miércoles 8 de abril de 2020 | 18:37hs.

Los lugareños de San Javier están sorprendidos por la bajante del río Uruguay en esa zona, ya que pocos recuerdan haber vivido algo similar, hay sectores, según indicaron a El Territorio que el río de Los Pájaros, como también se lo conoce, están tan bajo que el agua llega a las rodilla en toda su extensión, por lo que “se podría pasar caminando a Brasil”, dijo Asunción Díaz, quien no recuerda haber visto al río de esa manera. “El fondo se ve muy claro”, indicó Leticia, otra lugareña que tiene un emprendimiento en la costa.









Raul Quevedo por su parte manifestó "nunca he visto al Río así, está muy bajo, creo que es a causa de la gran cantidad de represas que hay del lado de Brasil, es un paisaje distinto si, pero preocupante".





Toto (49) se explayó "esta es una situación que preocupa, en mis años de vida no vi esto, hay algo que no está bien, además me preocupa que desde el lado argentino hay veda total de pesca, en tanto que en la costa de Brasil se ve a los pescadores sin ningún problema pescando de todas las maneras habidas y por haber, uno entiende que viven de la pesca, pero también hay que entender que no podemos despojar al río de las especies que a duras penas están sobreviviendo este fenómeno de la bajante; si ahora nos largamos a pescar todo lo que hay no quiero imaginar lo que será a futuro" dijo y agregó que las autoridades del hermano país deben tomar cartas en el asunto.







Siguiendo con los testimonios, Pablo Romero, quien es conductor de lanchas que trabajan con el traslado de la balsa, dijo "hace muchos años, no recuerdo que año fue, ha pasado algo similar, en aquella oportunidad el río había llegado a los 70 centímetros y realmente fue difícil, estamos a 5 cm de llegar a esa oportunidad, no se a que se debe, quizás la falta de lluvia, es muy poco lo que está lloviendo y se siente esa falta de agua".





Los lugares donde más se nota el bajo caudal es el paraje Las Correderas y sectores de puerto arriba, explicaron los lugareños a nuestro medio.



En cuanto a la veda de pesca los habitantes indican que las autoridades de Prefectura y Ecología son muy estrictas para dar cumplimiento a la misma, y que ya se han incautado hasta botes en otros sectores del Río , redes, espineles etc ya que pescar en esta condición del Uruguay sería dramático para nuestras especies itícola.La altura del río Uruguay actualmente según datos de PNA de la localidad de San Javier es de 0.75 metros, esa altura deja a la vista el fondo del majestuoso Uruguay como así los cordones de piedra que hay en su lecho.