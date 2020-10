Historia en juego - El Territorio Misiones

Domingo 11 de octubre de 2020

El español Rafael Nadal, 12 veces campeón de Roland Garros y considerado el mejor tenista de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, intentará extender la hegemonía que ejerce desde hace 15 años en el Grand Slam francés, cuando enfrente hoy en la final al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y quizá el único en condiciones reales de destronarlo.La final se jugará a partir de las 10 (hora de la Argentina) en la cancha central Philippe Chatrier del complejo ubicado en el sur parisino frente al Bosque de Boulogne y será televisada por la señal Espn.La leyenda de Rafa en París comenzó hace 15 años, cuando participó por primera vez en Roland Garros y venció en la final al argentino Mariano Puerta, desde entonces mantiene un dominio absoluto con un récord de 99 triunfos y apenas dos derrotas, una marca que habla por sí sola de un deportista fuera de lo común, con una competitividad superlativa.Nadal, de 34 años y con una colección de 85 torneos ganados en su increíble carrera, irá en busca de su 13º trofeo “de los Mosqueteros” y también de alcanzar otra marca trascendente, los 20 títulos de Grand Slam que tiene el suizo Roger Federer, ausente en el circuito hasta el año próximo y en pleno proceso de recuperación de una lesión en la rodilla derecha que lo tiene a maltraer desde hace un par de temporadas.Claro que la misión de Nadal no será sencilla, ya que enfrente estará otro fuera de serie como Djokovic, quien conquistó 81 títulos, 18 de ellos de Grand Slam, uno solo en Roland Garros -en la edición de 2016-, y además está al frente en el clásico que mantiene con el español, con 29 victorias contra 26 al cabo de 55 enfrentamientos.“Nuestra obligación es esforzarnos al máximo para que, al menos, la gente se pueda distraer de tantos problemas”, anticipó Rafa en las horas previa a la final, en alusión al Roland Garros atípico, signado por la pandemia que mantiene en vilo al planeta durante 2020 y motivó que el torneo se juegue con escaso público en las tribunas.En su trayecto a la final, Nadal dejó en el camino -sin ceder ni un solo set, una estadística impecable que ya había logrado en las ediciones 2007, 2008, 2010, 2012 y 2017- al bielorruso Egor Gerasimov (83), al estadounidense Mackenzie Mc Donald (236), al italiano Stefano Travaglia (74), al estadounidense Sebastian Korda (213), al italiano Jannik Sinner (75) y al argentino Diego Schwartzman (14).El español, tras caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma ante Schwartzman, se preparó a conciencia y se mantuvo durante las dos semanas en París impecable con su drive. Además, mostró además una mejoría ostensible en su revés a dos manos, sobre todo el cruzado, así le hizo daño a sus rivales.Por su parte, Djokovic, de 33 años, conquistó el Masters 1000 de Roma y llegó a París con la misión de dejar atrás su traumático paso por el US Open, donde era el amplio favorito al título y se marchó insólitamente eliminado en cuartos de final, descalificado por propinarle un pelotazo a la jueza de línea en el partido que animaba con el asturiano Pablo Carreño Busta.El serbio dejó en el camino al sueco Mikael Ymer (80), al lituano Ricardas Berankis (66), al colombiano Daniel Elahí Galán (153), al ruso Karen Khachanov (16), al español Carreño Busta (18) y al griego Stefanos Tsitsipas (6).Djokovic es consciente que protagonizará con Nadal otro duelo directo por el rótulo que persigue para ser considerado como el mejor de la historia, una particular puja de tres a la que se suma Federer.La edición 2020 de Roland Garros será inolvidable para el tenis argentino, debido a se se volvió a tener presencia en el Grand Slam francés después de mucho tiempo con el Peque Schwartzman y la rosarina Nadia Podoroska en las semifinales.