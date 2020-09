Hisopados negativos y dudas para Russo - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Los testeos PCR realizados ayer a los jugadores de Boca dieron negativo, según informó el club, por lo cual el entrenador Miguel Russo cuenta con todo el plantel para enfrentar a Independiente Medellín el jueves en Colombia, aunque tiene algunas dudas para formar el equipo.En la práctica de ayer, el DT Russo dispuso fútbol reducido y el once presentó una variante y tres dudas con respecto al que venció a Libertad por 2-0 en Asunción el jueves pasado.La variante es la presencia de Frank Fabra en lugar de Emmanuel Mas por el lateral izquierdo. El jugador colombiano, uno de los que tuvo coronavirus, jugó unos minutos contra Libertad y reemplazaría al ex San Lorenzo, que es uno de los siete futbolistas del plantel que no tuvo la enfermedad.Las dudas están en saber si el zaguero Lisandro López volverá a ser titular en lugar de Carlos Zambrano, de buena tarea en Asunción.La otra es que Edwin Cardona podría reemplazar a Gonzalo Maroni y la última duda es saber si Carlos Tevez será preservado, ya que cinco días después de jugar en Medellín, Boca recibirá a Libertad, el martes 29 de septiembre.