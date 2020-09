Hipotecados UVA piden la reestructuración de deudas - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, una de las medidas que encaró el gobierno nacional fue el congelamiento en el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), hasta el 30 de septiembre. A días de finalizar la medida, el grupo de autoconvocados de los créditos solicitó a Nación la prórroga del congelamiento en las cuotas, como así también la reestructuración en esos préstamos, con el objetivo de convertirlos en hipotecas viables que puedan ser abonadas a través de cuotas accesibles.En este sentido, los autoconvocados UVA aducen que el congelamiento en las cuotas no frenó la indexación de la UVA, cuyo valor varía según los índices inflacionarios.Al mismo tiempo, advirtieron que “hacia fin de mes, los hipotecados comenzarán a recibir los avisos de las cuotas que vencen en octubre, las cuales llegarán con un incremento del 30 por ciento y hasta el 60 por ciento, según el valor de la cuota”.Agregaron que “el descongelamiento hará imposible el pago de las cuotas para miles de hipotecados si no se dispone de un inmediato congelamiento en el valor de la UVA a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y se prorrogan las medidas dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permiten el diferimiento de las cuotas, hasta tanto no se logre una salida de fondo”. Es que, además de la medida que encararon Nación y el Banco Central, se habilitó la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, como así también la posibilidad de no abonar las cuotas o diferir su pago hacia el final de la vida del crédito.Una cuota de 23.800 pesos saltaría a 30.700 pesos para aquellos que ingresaron al congelamiento del 30 por ciento dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández, mientras que en el caso de los deudores que hayan ingresado en el doble congelamiento, dispuesto por la gestión de Mauricio Macri y la actual administración nacional, la cuota se elevará un 60 por ciento, cuya cuota pasará, también a modo de ejemplo, de 20.600 a 32.600 pesos.Por esto, pidieron una reestructuración de los créditos para convertirse en hipotecas viables que permitieran salir del sobreendeudamiento. “Es momento de impulsar medidas de fondo que brinden una salida definitiva a un sistema que fracasó”, expresaron.“De no brindarse una pronta solución, miles de hipotecados correrán el riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de que las cuotas se tornarán impagables”, manifestaron los autoconvocados.En este contexto, Misiones no escapa de ello. Dolores Corró, integrante del colectivo de los hipotecados UVA y damnificada, contó a El Territorio que “la situación de los hipotecados es crítica si no persiste un congelamiento, que es algo temporal. A la cuota descongelada, hay que devolver lo que no se abonó en estos meses. Eso hará que la cuota se eleve de 14.000 a 22.000 pesos”.Ante esta situación, consideró que “la solución es una reestructuración de la deuda y un período de gracia para la devolución de los pagos, que cada vez son más difíciles de pagar. Y en el caso que no haya un nuevo congelamiento, el valor de una cuota será superior a la de un sueldo”.“En estos tiempos, las hipotecas ganaron cuatro veces de lo que podrían ganar con las UVA, que terminaron afectando a toda una sociedad”, subrayó. Y explicó que “en estos tres años, el valor de la casa no aumentó. Lo que sí subió desproporcionadamente fue el valor de una hipoteca, que se convirtió impagable, por lo que pedimos el pago a cuotas más ajustadas a la realidad”.Ante esta situación, Corró comentó que visibilizarán mañana el reclamo a través de las redes sociales.