Hipotecados UVA insisten en una solución de fondo

Martes 17 de marzo de 2020

En medio de la situación epidemiológica actual, y las medidas de urgencia que se van tomando con el correr de los días, hay sectores que piden no ser postergados por el gobierno nacional.Uno de ellos es el grupo de hipotecados UVA, quienes piden que no se olvide el reclamo que vienen llevando adelante desde hace tiempo, y se trabaje en una solución que pueda traerles un poco de tranquilidad.Días atrás, los tomadores de créditos UVA decidieron realizar una movida nacional, y enviaron una serie de cartas dirigidas al presidente Alberto Fernández y su gabinete.En ellas, describieron la situación que atraviesa cada familia particularmente y puntualizaron en la necesidad de una solución al problema de fondo: la indexación por inflación de las cuotas y el capital.“La idea surgió para que pueda leer, de puño y letra de cada uno, lo que se está viviendo”, indicó a El Territorio Paola Gutiérrez, una de las representantes a nivel nacional del grupo Hipotecados UVA.Añadió que “lo único que queremos es ser escuchados, porque cada vez vamos perdiendo más calidad de vida, ya estamos enfermos debido a esto”.Por su parte, Dolores Corró, una de las misioneras afectadas también por la toma de créditos UVA resaltó que se sigue a la espera de una respuesta.“Somos muchas familias de todo el país, tomé el crédito en julio de 2017 y a los tres meses empezó a desbandarse el aumento de la cuota y el capital”, recordó.“No desconocemos que la responsabilidad primaria y absoluta sobre la implementación de estos créditos corresponde a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, como tampoco la crítica situación socio económica que atraviesa el país. Pero tampoco perdemos de vista que la obligación de brindar una solución y una salida definitiva recae sobre la actual administración”, explicaron.