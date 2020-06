“Hicimos unos kilómetros, escuchamos unos estruendos y perdió el control”

Sábado 27 de junio de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Walter Ezequiel Gregorio (19) sobrevivió al vuelco e incendio del auto en el que viajaba junto a Roberto Carlos Yegros (38), quien no corrió su misma suerte y falleció como consecuencia de las heridas y quemaduras que padeció en el siniestro vial.El hecho se registró el viernes pasado, alrededor de las 13, sobre la ruta nacional 12 a la altura de la localidad de General Urquiza.En diálogo con El Territorio, Gregorio reconoció que esa mañana viajó con Yegros hasta la ciudad de Puerto Rico para buscar cinco cajas de 50 gruesas de cigarrillos cada una provenientes desde Paraguay para comercializar en Oberá, donde reside.En tanto, desestimó que el conductor del Renault Megane siniestrado haya evadido un control de Gendarmería Nacional, tal como informaron desde la fuerza federal.“Veníamos de Puerto Rico a Oberá y cerca de Santo Pipó nos topamos de frente con un móvil de Gendarmería, pero estaban de civil y apuntaron con las armas, entonces Roberto giró en U. Hicimos unos pocos kilómetros y ahí fue que escuchamos unos estruendos y perdió el control. Los gendarmes nos emboscaron y nos dispararon en la ruta”, aseguró.En tanto, mencionó que segundos antes del despiste y vuelco, observó que el conductor tenía sangre en el brazo izquierdo, pero no pudo confirmar si se trató de una lesión por arma de fuego.“El auto tumbó y se empezó a incendiar. Yo pude salir, pero cuando le quise ayudar a Roberto los gendarmes me agarraron del cuello, me apuntaron y me sacaron. No me dejaron ayudarle y ellos tampoco le ayudaron. Eso es lo más feo de todo, que le dejaron morir quemado”, denunció.Tal como se informó, Yegros llegó sin vida al hospital Madariaga de Posadas, mientras que su acompañante sólo padeció lesiones leves.Sebastián Yegros (19), hijo del fallecido, lamentó el hecho y aseguró que su progenitor se dedicaba a la construcción, pero “se quedó sin trabajo por la pandemia y no le quedó otra que traer cigarrillos. Ahora no sé qué vamos a hacer con mi mamá y mis hermanitos”.Además del citado, la víctima tenía otros dos hijos, de 16 y 3 años.Visiblemente conmovido, el joven comentó que “una doctora me dijo que mi papá murió por las quemaduras, y que si lo sacaban antes del auto se podría haber salvado. No entiendo por qué le hicieron eso por cinco cajas de cigarrillos”.Por su parte, el lunes Gregorio prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción de Jardín América, donde relató su versión de los hechos.Asimismo, se aguarda el resultado de las pericias sobre el automóvil siniestrado, tarea que está a cargo de la Policía de Misiones.Al respecto, desde un primer momento los gendarmes declararon que realizaban un “seguimiento controlado” sobre el Megane que había evadido un control. El despiste se produjo sobre el kilómetro 1.419 de la ruta nacional 12.En tanto, al arribar la Policía el auto ya estaba envuelto en llamas sobre la banquina y a pocos metros de una zona de monte.“Con la ayuda de integrantes de los cuarteles de Bomberos de Santo Pipó y Jardín América y de los mismos gendarmes involucrados, se logró retirar de entre los hierros retorcidos y entre las llamas a los dos ocupantes del auto”, consignó la información oficial.Posteriormente, en el interior del coche quemado se contabilizaron 265 gruesas de cigarrillo de origen paraguayo que ingresaron al país de contrabando.Por el momento, la causa por el fallecimiento de Yegros fue caratulada como “homicidio culposo”, al tiempo que desde la familia anticiparon que se constituirán como querellantes en la causa.