Hicieron un Lío Bárbaro

Lunes 6 de julio de 2020

Messi, con problemas con el termómetro Parte del protocolo de la Liga Española por el coronavirus, en la previa de los partidos, tras el reinicio de la actividad, impone que cada futbolista debe ser chequeado en su temperatura. A Leo Messi, al ingresar al estadio de La Cerámica para el Villarreal-Barcelona, algo le pasó porque puso tres veces la mano derecha y saltó una alarma que impedía su ingreso. De todos modos, fue sólo un instante y el argentino estaba en condiciones de jugar.

Real Madrid (77) le ganó 1-0 como visitante al Athletic Bilbao en un polémico partido con el VAR otra vez como gran protagonista, ya que le dio bien un penal al Merengue y no vio un claro pisotón de Sergio Ramos a Raúl García, en un partido clave por la Liga de España y más tarde, Barcelona (74) no sintió la presión.El Barsa goleó al Villarreal en el Madrigal, con un Lionel Messi que se puso el traje de asistidor (el VAR le anuló el gol 701), y sigue a cuatro puntos del equipo de Zinedine Zidane, con cuatro fechas por disputarse.Barcelona se puso en ventaja a los tres minutos de juego, gracias a un gol en contra de Pau Torres. Gerard Moreno igualó el encuentro a los 14’ e hizo reaparecer varios fantasmas en la visita. Sin embargo, seis minutos más tarde Luis Suárez marcó un golazo y llevó tranquilidad. El francés Antoine Griezmann amplió la diferencia antes de irse al descanso, luego de una brillante asistencia de Messi.En el complemento, el rosarino marcó su gol, pero se lo anularon a instancias del VAR. Ansu Fati fue el encargado de sellar el 4-1.El fixture del equipo de Quique Setién da un respiro para el sprint final. Enfrentará este miércoles al casi descendido Espanyol en el derbi de Catalunya y luego cerrará con Valladolid, Osasuna y Alavés, partidos en los que estará obligado a ganar para pelear hasta el final.Real Madrid, que viene de algunos partidos en teoría más accesibles, será local el viernes ante Alavés y visitará al Granada. El Submarino Amarillo será juez y parte de la Liga de España, ya que también enfrentará al conjunto blanco en la fecha 37. Por último, el actual líder cerrará el torneo contra Leganés, otro equipo que bajaría junto al Espanyol.La victoria de Southampton como local ante Manchester City por 1-0 fue el resultado más novedoso y destacado de la fecha 33 de la Premier League del fútbol inglés, que prosiguió ayer con el desarrollo de cuatro partidos.El delantero inglés Che Adams (16’) aprovechó la mala salida en ataque de Manchester y con un remate de larga distancia, ante el adelantamiento del arquero brasileño Ederson, marcó su primer tanto en la Premier League.Zenit San Petersburgo, con presencia argentina, goleó ayer como visitante a Krasnodar por 4-2 y conquistó el título de la Liga Premier de fútbol de Rusia, al disputarse la 26ª fecha.El equipo dirigido por el ucraniano Sergey Semak hilvanó una convincente victoria que le permitió sacarle a su escolta, Lokomotiv Moscú, una distancia de 13 puntos, cuando quedan apenas 12 en juego.El delantero Sebastián Driussi (ex River) y el mediocampista Emiliano Rigoni (ex Independiente) ingresaron en la segunda parte y disputaron unos minutos en el flamante campeón.