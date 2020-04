Herrera Ahuad: "Si ustedes me preguntan cuándo van a volver las clases, todavía nadie lo sabe"

Martes 21 de abril de 2020 | 18:09hs.

Esta mesa de diálogo da continuidad al trabajo que llevan adelante el Gobierno y los sindicatos del sector para analizar la situación salarial y laboral, la situación pedagógica en emergencia epidemiológica y el avance con herramientas para la educación de gestión privada como la de educación técnica. "El objetivo es seguir construyendo las mejores condiciones para el crecimiento del servicio educativo en la provincia de Misiones", señalan.





Se cumplió lo acordado







Hay que seguir avanzando





El gobernador Oscar Herrera Ahuad y los ministros de Educación, Miguel Sedoff, y de Hacienda, Adolfo Safrán, desarrollaron un nuevo encuentro con el sector educativo provincial. El mandatario repasó la situación general en tiempos de pandemia, agradeció el acompañamiento y pidió avanzar con ideas de cómo seguir cuando la Emergencia Epidemiológica sea superada. Allí el Gobernador destacó el rol de los docentes, pidió enfocarse en mejorar el sistema educativo pese al aislamiento e indicó que todavía no está claro cuando volverán los docentes y los chicos a las aulas. Ante eso, pidió seguir construyendo las mejoras condiciones para brindar el servicio educativo en este contexto. "Si ustedes me preguntan cuándo van a volver las clases, todavía nadie lo sabe", afirmó.En la apertura, el Gobernador manifestó su satisfacción por haber tomado las previsiones financieras para poder cumplir y honrar la obligación de pagar el incremento salarial, “hoy pudimos abonar las cuestiones que hacen al ámbito docente y con mucho esfuerzo, a nosotros no nos sobra”. Enfatizó también que desde el ámbito institucional se escucha, sabiendo que hay otras visiones que pueden resultar buenas, aunque “no voy a utilizar la pandemia para dar discusiones de probables soluciones, este es el tiempo para agilizar nuestra mente para volver a mirarlo todo”.“Tenemos una caída que está superando el 30% de la Coparticipación Federal, además de una caída que está llegando al 20% en la recaudación de Rentas Generales de la provincia. Creo que debemos seguir trabajando en las cuestiones puntuales que hacen al área docente para saber cuál es el camino a llevar después de esto. No es mala palabra hablar de categorizaciones en el sector docente, pero lo más importante es que nosotros podamos tener la hoja de ruta ya marcada, con consensos, saber qué tenemos que hacer desde el primer día en materia salarial y curricular, hablarlo de frente, si se va a poder o no se va a poder”, aseguró Herrera durante la videoconferencia.En otro tramo de su presentación, el Gobernador confirmó a los participantes que esta modalidad de encuentros seguramente se dará en varias oportunidades en el futuro, por lo que consideró que es fundamental abrir este tiempo de diálogo. “No quedarnos solamente con que estamos en una pandemia y que todo está parado, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. El aislamiento obligatorio tiene sus cuestiones que no eximen bajo ningún punto de vista el hecho de ir avanzando en la planificación, si ustedes me preguntan cuándo van a volver las clases, todavía nadie lo sabe”, aseguró.Aprovechó la oportunidad también para agradecer el apoyo desde el momento en que se decidieron las primeras medidas de aislamiento obligatorio y lo que cada uno está aportando en esta pandemia, “debo reconocer que quiénes son secretarios generales de los diferentes gremios han gestionado y han tenido la posibilidad de hablar directamente conmigo o con otros funcionarios, no sólo en la cuestión de la formalidad de la Mesa de Diálogo sino también en la ayuda y acompañamiento, fabricando barbijos o aportando recursos humanos para ayudar, otros han dado ideas para trabajar con cuadernillos y tanto más”.Para finalizar su participación mencionó que se busca ir liberando de a poco algunas actividades sin descuidar lo que esto puede generar que es importante para el sistema sanitario, como lo es posibilidad de que suban los números por accidentes de tránsito y la consiguiente mayor ocupación de camas en los hospitales.El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, insistió en la importancia de seguir priorizando los gastos que realmente son necesarios para este momento, que son los vinculados a cuestiones sanitarias, equipamiento de hospitales, atención y prevención del Dengue y de la pandemia, cuestiones alimentarias y atención a sectores de la población más vulnerables. Además, hizo referencia a la serie de medidas económicas que se han puesto en marcha para asistir a las pequeñas y medianas empresas misioneras, “estos son los focos que el Gobernador decidió atender con buen criterio a raíz de la fuerte caída que tuvimos de recursos para seguir cumpliendo con las cuestiones salariales”.