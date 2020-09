Herrera Ahuad oficializó el pedido por un tratamiento impositivo diferencial - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Además, el escrito elaborado por el gobierno provincial agrega que si bien esta medida “se puede dictar por decreto, es de menor impacto pues la reducción tributaria es menor por lo cual se puede complementar con un mayor cómputo en el IVA de las contribuciones patronales definidas en el artículo 21 de la Ley 27.541 que hoy es de 7,30% para Posadas y 8,05% para el resto de Misiones, elevando estas alícuotas de cómputo al 18%”.





Migraciones respaldó cierre de fronteras Empleados de Migraciones de la provincia, nucleados en la Agrupación Política Migratoria Misionera, respaldaron la postura del gobernador Oscar Herrera Ahuad de mantener las fronteras con Brasil y Paraguay cerradas, con el objetivo de reducir al mínimo los contagios por coronavirus en la tierra colorada. En este sentido hicieron hincapié en que la decisión, a la calificaron como acertada, responde al creciente número de contagios por la pandemia en ambas naciones. Al respecto Hugo Osudar, referente de Migraciones, sostuvo que “las acciones del gobernador son acertadas y por eso hoy podemos tener una provincia trabajando, con una vida social casi normal”. “Celebramos la firme decisión de priorizar la salud de los misioneros por sobre cualquier otra cuestión, al considerar que las fronteras cerradas son una medida preventiva necesaria”, enfatizó.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad formalizó ayer ante Nación el pedido de contar con un régimen de territorio aduanero especial para Misiones. También requirió avanzar en la promulgación del artículo 10 de la Ley Pyme y solicitó recursos para equipar el puerto de Posadas que, como informó este matutino, estará a cargo por ahora del Estado provincial.Todo ello fue planteado durante una charla mano a mano que mantuvo el gobernador por más de 40 minutos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández.Herrera Ahuad debió modificar toda su agenda ayer y trasladarse en forma urgente a Buenos Aires para acompañar al jefe de Estado, que, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el exitoso canje de deuda. Ese encuentro se concretó en el Salón del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde además estuvieron presentes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, además del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y todos los gobernadores, como fue el caso de Herrera Ahuad (más información en página 11).“Buen diálogo” con Alberto Fernández y “buena predisposición para analizar las medidas”, fue lo destacado por Herrera Ahuad, tras el encuentro con el presidente.“Me dijo que lo trabajará personalmente con el ministro de Economía”, afirmó el gobernador en contacto con El Territorio, en referencia a los pedidos elevados a Nación y que se habían previsto presentar ayer mediante videoconferencia con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y en conjunto con la Confederación Económica de Misiones (CEM) y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Como se indicó, ello no fue posible, al modificarse la agenda a partir del anuncio presidencial.Ante el nuevo encuentro de manera personal, el gobernador aprovechó para hablar de manera detallada con Alberto Fernández y le dio a conocer la propuesta del área aduanera especial o territorio aduanero especial, a fin de posibilitar que Misiones se mantenga competitiva durante todo el año ante Paraguay y Brasil.Durante el extenso diálogo, el mandatario provincial también se refirió respecto a las regalías con la Entidad Binacional Yacyretá, más la expectativa de continuidad de la autovía de la ruta 12 hasta Puerto Iguazú, ello sumado a la necesidad de hacer inversiones para comenzar a operar el puerto de Posadas.“Agradezco al presidente de la Nación Alberto Fernández por la reunión realizada en Casa Rosada y su interés por la solicitud de Misiones como provincia libre de impuestos y régimen especial de frontera para equilibrar asimetrías”, tuiteó el mandatario provincial al finalizar el encuentro.Según se consignó en el documento que la Provincia elevó a Nación, “el pedido de un área aduanera especial o territorio aduanero especial previsto en el artículo 600 del Código Aduanero. Esto implica que las empresas radicadas en Misiones no quedarán gravadas por los impuestos al IVA, internos e Impuesto a las Ganancias. Los productos que ingresen a Misiones son libres de impuestos y los productos que egresen de Misiones ingresan al territorio nacional con los impuestos IVA”.De esta manera, “los productos que ingresen a Misiones son libres de impuestos y los productos que egresen de la provincia ingresan al territorio nacional con los Impuestos al Valor Agregado (IVA)”, fundamentaron.Respecto a Paraguay y Brasil, recordaron que la estructura impositiva de Paraguay es entre 38 a 45 puntos más baja que en la Argentina, considerando que Paraguay tiene 10% de IVA (contra 21% en Argentina), 10% a 15% de impuesto a las ganancias (versus 25% a 30%) en la Argentina y 10% de Contribuciones Patronales (frente a 24,5% en la Argentina).Brasil, por su parte, tiene una estructura impositiva no muy lejana a la Argentina, pero se sancionó en Brasil la ley 12.723 que en 2012 habilitó la creación de tiendas libres de frontera (lojas francas) en 28 ciudades gemelas, es decir fronterizas la gran mayoría con la Argentina, cuyas condiciones de competencia serán muy desfavorables para Misiones.Se añadió en el escrito elevado a la Nación un relevamiento de precios entre los mismos productos en Paraguay y Misiones y, según quedó reflejado, mostró que en promedio en Paraguay los productos son 28% más baratos, “y su causa no es el comportamiento del tipo de cambio sino la estructura impositiva”. El documento además recordó que Misiones es la única provincia que tiene estas condiciones geográficas limítrofes con otros países.Además dejan detallado que la modificación que Misiones está pidiendo “debe hacerse por Ley del Congreso de la Nación”.No obstante, el documento que está en manos del gobierno nacional propone como alternativa la facultad otorgada al Poder Ejecutivo del artículo 10 de la Ley Pyme 27.264 “que para implementar programas tendientes a compensar a micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de frontera que este establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas con un diferencial de como mínimo cinco por ciento y como máximo quince por ciento”.