Herrera Ahuad destacó que estamos en etapa de responsabilidad social en la lucha contra el coronavirus

Lunes 25 de mayo de 2020







También se refirió a la situación de las personas que están aisladas, por haber llegado a Misiones desde otras provincias, a la situación del transporte de pasajeros de media distancia, a la apertura de más comercios y a los permisos para reuniones familiares y encuentros entre amigos.





Además, durante la mañana del lunes 25 de mayo encabezó un acto simbólico por el día patrio. Lo hizo junto al vicegobernador Carlos Arce y el intendente de la ciudad de Posadas Leonardo Stelatto, quienes depositaron una ofrenda floral al pie de la piedra y placa del Bicentenario ubicada en el barrio 25 de Mayo de la capital Provincial.



En ese contexto, el primer mandatario dijo que “la Revolución de Mayo es un hito fundamental en nuestra historia, es el paso hacia la independencia y los misioneros celebramos este día en un marco de responsabilidad, serenidad y compromiso”. Aseguró que “el pueblo fue y es el principal protagonista, y en él encontramos el ejemplo de lucha para construir día a día una sociedad más justa”.





Sobre las personas aisladas indicó que “tenemos 2.500 aislados. Personas que están regresando desde zonas con circulación viral. También eso se tiene en cuenta para habilitar otras actividades". Exactamente, a la tarde de ayer domingo, cuando se dio el último parte epidemiológico de la provincia, tenía 2.502 personas aisladas. Pero también cuenta con 2.176 personas que terminaron su aislamiento, sin presentar síntomas de Covid-19.





Se refirió también a los sectores que están pidiendo apertura de actividad. Entre ellos el del transporte interurbano de pasajeros. Sobre esto sostuvo, en diálogo con Radio República, que “tenemos que ser cautos. Ésta semana veremos el impacto epidemiológico de la apertura comercial de hace dos semanas. Evaluado ese impacto, veremos el transporte".







Sobre el uso del barbijo mostró preocupación por la utilización dispar de esta herramienta de protección. "Recorrí ayer la Costanera y los barrios. Hay dispar cumplimiento de barbijo y distancia. Varios comercios de barrio que no respetan protocolo", sostuvo. Y allí afirmó que "Es la etapa de responsabilidad social. El barbijo baja 70% la posibilidad de contagio”, allí indicó que nota que “en los barrios se releja el cuidado”. Destacó que el uso de este elemento representa un “un nuevo estándar cultural que aún no se nota”. “Hay que decirle, cuidate y cuidame a quién no tenga barbijo", concluyó.







