Herrera Ahuad demostró preocupación por continuo ingreso de personas desde Brasil

"Hay un decreto de cierre de fronteras y hay gente que hace avivadas, viene a Puerto Iguazú y logra por distintas maniobras pasar”, destacó el primer mandatario en referencia a las irregularidades que se observan.Además relató que esto ocurre porque en Foz de Iguazú la gente es llevada al paso fronterizo, le realizan la salida de Brasil, se encuentra que Argentina tiene cerrada su entrada entonces quieren volver pero ya no puede, "el cónsul en Foz de Iguazú sabe que la frontera está cerrada ¿Por qué no le da alojamiento ahí?. Hay quienes arruinan el esfuerzo de toda la sociedad, el misionero está cuidando mucho y aportando para que no ingrese gente desde Brasil, estamos desprotegidos por el mal accionar de algunos”."Hay que denunciar que funcionarios de tercera o línea van en contra de la decisión presidencial. Misiones fue una de las primeras provincias que decretó la emergencia sanitaria por dengue y por la posibilidad de coronavirus que fue apoyada por los gobernadores y apoyamos también la extensión de la cuarentena. Eso permite preparar los sistemas sanitarios".Sobre la iniciativa para que los políticos se bajen sus salarios, el misionero afirmó: "Cada provincia y la Nación tienen su particularidad. Siempre digo que la austeridad no tiene que darse en tiempos de crisis sino en forma de vida".