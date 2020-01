Herramienta que acerca y hace crecer

Domingo 26 de enero de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

De negro a flúo, así es como nota el cambio el siempre atento, Danny Toledo en sus alumnas de zumba. El profesor de danza, con varias certificaciones en este novedoso método de baile y ejercicio, cree firmemente que es una herramienta de empoderamiento. “Las que venían con colores oscuros y remeras tipo carpas, de golpe van haciendo una transformación, van poniendo un poco de color y de golpe, son un arcoíris. Porque zumba incentiva eso, a que los colores también te cambien el semblante” arrancó explicando. El slogan de este género instaurado a mediados de los 90 por el colombiano Alberto “Beto” Pérez es que zumba es igual a fiesta. Entonces la idea descontracturada es de divertirse como si se estuviera en una disco. “Se crean esos microclimas donde a la que no pega el paso, no se la expone, sino que se la incentiva a que va a poder”, entendió Toledo, referente local que detalla que puede dar una clase de zumba incluso si las personas no se pueden levantar de una silla.

Diferentes tiempos y estilos se recrean para acercar el baile de la mano del tradicional zumba fitness que convoca masivamente, zumba gold -especializada en adultos mayores y personas con discapacidad-, aquazumba en piletas y zumba kids para niños. Este último se postula como ‘la vedette’ en Misiones, según instructores del país y la región. Tanto padres como chicos lo encuentran ideal ya que la clase arranca con juegos y desafíos,

Danny baila desde los 4 años y es primeramente profesor de danza clásica, jazz y contemporáneo. Hace cuatro años se especializó en zumba, pero fue todo un proceso.

“Cuando fui a hacer el instructorado en zumba, decía: ‘No, esto no es para mí’”, contó al referir que encontró los movimientos más cuadrados, muy diferentes a lo continuo y estético de la danza clásica.

“Volví y no quería dar zumba, estuve un mes así y un día dije ‘arranco hoy’, anuncié por las redes y se me llenó el salón. Entonces fue todo un trabajo pero le encontré el disfrutar yo para transmitírselo a los alumnos. Hoy doy clases en la Cascada, tengo zumba kids, después vienen señoras y le encontré el disfrute de cada cosa” deslizó.

De la misma manera en que se suceden los ritmos, clásico, jazz, árabe, zumba, también en su escuela las jóvenes profesoras agarran envión. Es que las chicas que empezaron con danza clásica desde los dos años por ejemplo, llegaron a su culminación y suman horarios en la academia de Danny o “las incentivo a que abran sus salones”, estimó el profesor.

Así, tanto en los más grandes como en los más chicos, el foco es subir la autoestima. “Es un trabajo muy gratificante, cuando ves el cambio, decís estoy haciendo un trabajo de hormiga. A esa persona le estás cambiando un montón de cosas que a ella le hace bien, que ella se valora, que ella se empieza a sentir linda” manifestó.

La popularidad de zumba es indiscutible, sea en los barrios, en la Cascada, El Brete o en el salón y hasta con fines solidarios, el hecho de encontrar un espacio de recreación donde todo apunta a sentirse mejor, anímica y físicamente es un plus que Toledo tiene clarísimo.

“Les digo a mis alumnas que son profes también: ‘siempre incentivar, no puede existir ‘no podés, te salió feo, dejá nomás que no te sale’, Hay que ser respetuoso cariñoso y siempre ‘si no me sale ahora, lo intentamos de nuevo mañana’”, alegó entendiendo que en el caso de los más chicos, cada palabra tiene una connotación más fuerte. “Marcamos a fuego, una nena puede dejar la danza eternamente si vos la frustraste”, ponderó.

Más allá de la ‘fórmula zumba’ con pasos creados por Pérez, la idea es ir fusionando con otros ritmos y que cada clase sea distinta a la anterior. Un día árabe, otro reguetón, la idea es sentirse como una completa bailarina, lejos del spot que juzga y amigada con el flash que resalta lo mejor de cada uno.