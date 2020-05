Hermanitos rescatados seguirán en el hogar

Martes 19 de mayo de 2020

Los dos hermanitos recatados de una vivienda precaria, en el Paraje San Jorge de Montecarlo, continúan alojados en el Hogar de Niños Divina Misericordia de esta localidad y desde la Dirección de la Niñez Municipal están trabajando en la revinculación con la familia.Los niños de 3 meses y de 3 años fueron rescatados en la colonia San Jorge el pasado viernes 8 de mayo, según testigo estuvieron solos aproximadamente por una semana. Y su madre supuestamente los habría dejado al cuidado de unos vecinos para viajar a Montecarlo. Pasaron los días y no regresó.Ante la intervención del área Social de la Municipalidad de Montecarlo, que recibieron la denuncia del caso, la causa fue elevada al juez de minoridad y Familia se Eldorado quien ordenó el resguardo de los niños en el Hogar de MontecarloEl juzgado avaló la medida llevada adelante de la Dirección de Niñez del municipio para trabajar la re vinculación y cuando esté todo en condicionen se evaluará si los niños vuelven con su progenitora o con su padre. Por el momento se está trabajando en la asistencia y ayuda a la madre y los niños están contenidos con la asistencia necesaria.Los padres biológicos están separados, y cada uno, por su lado, buscará recuperar a los niños”.Los nenes están bastante recuperados, bien. El más grande tenía algunas heridas, lo que notamos es que balbucea, no habla, pero se le va a hacer un control con la pediatra para saber qué problema tendría. Se los ve contentos, el mayor se integra con los demás y juega. Ahora sólo hay que esperar el proceso de revinculación y qué decide el juez, porque están institucionalizados cuando entran y cuando salen”, explicó Eugenio Schwiderke, presidente de la comisión del Hogar.Por otra parte, contó que se comunicaron personas hasta de Posadas con intenciones de adoptarlos. “Las personas muchas veces piensan que es venir y adoptar, hay todo un proceso legal, de revinculación con los padres o familiares directos y una vez que se agotan las instancias, recién ahí se evalúa si entran en proceso de adopción, no es una cuestión de la noche a la mañana y el principal objetivo es que estén contenidos por familiares.