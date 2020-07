Heladas e intensa neblina marcaron el día más frío en lo que va de 2020

Sábado 4 de julio de 2020

Ayer, en el día que los pronosticadores correctamente anunciaron como el más frío en lo que va del año, se produjeron heladas agrícolas en toda la provincia. Las temperaturas más bajas se registraron en las localidades de la zona Centro y Norte, con mínimas entre 0° y 3°, pero en general las marcas se ubicaron entre los 2°. “La temperatura contra el suelo en zonas bajas de San Vicente llegó a -4° con heladas muy fuertes”, señaló a El Territorio Marcelo Kusik, pronosticador de la Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología.

Pese al panorama y al riesgo que esto representa para los cultivos, las plantaciones no se vieron afectadas en gran medida como en otras ocasiones.

“Fueron las temperaturas más bajas en lo que va del año y posiblemente las heladas más fuertes también. Afortunadamente no hubo daños porque los productores ya venían con el dato y se prepararon con estufas en los invernaderos y las plantas de jardinería también fueron cubiertas”, explicó.

Si bien las heladas se presentaron en toda la tierra colorada, hubo localidades que las sintieron con mayor intensidad y con paisajes blancuzcos como en San Pedro -donde algunos productores se vieron muy afectados- y Bernardo de Irigoyen, no así en Posadas, Montecarlo e Iguazú, por ejemplo, donde lo que más predominó fue la neblina.



Las más frías

La localidad de San Pedro se despertó ayer con una temperatura de 2°, mientras que la sensación térmica marcó -1°. En consecuencia, el paisaje se tornó blanco y hubo una intensa helada que estuvo acompañada de neblina durante las primeras horas del día. A medida que el sol se hizo presente, se pudo saber el impacto del fenómeno en el sector agropecuario. En esta oportunidad, no fueron cuantiosas las pérdidas porque los productores se anticipan utilizando técnicas para proteger los cultivos de las heladas.

En consonancia con lo que anticipó el pronóstico, se sintió una fuerte helada, que a diferencia de las anteriores fue observada en todo el departamento. Para quienes deben enfrentar la baja sensación térmica para salir a trabajar en la zona urbana, el acontecimiento sólo tiñe al pintoresco paisaje para las fotografías, no obstante, en la zona rural es esperado con cautela y preocupación.

La experiencia de años anteriores hace que los colonos apliquen nuevas técnicas de cultivos a fin de evitar que las condiciones climáticas provoquen daños en la zafra; haber invertido en cultivos bajo invernáculo hace que los daños por la helada en cuanto a plantaciones hortícolas sean casi nulas.

Uno de los sectores que sí muestra preocupación es el ganadero, porque resulta difícil proteger la pastura durante el invierno y este año la sequía complicó aún más el panorama.

“Este año se viene mal para los ganaderos, primero la sequía ya castigó los pastos y las pasturas apenas se estaban recuperando y ya cae esta helada. El que no estaba preparado con pasturas extra tendrá que invertir mucho en alimentos balanceados, maíz o silos para que no se les mueran animales de acá a la primavera”, indicó Edit Reindfleisch, productora de San Pedro.

Por su parte, colonia Tacuaruzú, ubicada a más de 40 kilómetros de la zona urbana, fue una de las zonas donde la helada se presentó con más intensidad y matando los cultivos que se encontraban al aire libre. Los productores se encuentran atravesando una difícil situación; fueron afectados el pasado martes por la fuerte tormenta perdiendo los techos de los galpones para tabaco. Tuvieron que empezar de cero y en la misma semana la helada castigó lo que quedó en pie.

El tiempo les juega en contra, pero la fuerza de voluntad para seguir adelante es inmensa. Este es el caso de la familia Barreto, integrada por cuatro personas quienes subsisten, básicamente, de los ingresos que obtienen mediante la venta de la producción de yerba mate, tabaco y cultivos anuales.

“Los cultivos al aire libre, como la banana, sufrieron enormes daños, apenas estamos organizándonos después de la tormenta y ahora vino la helada, pero estamos tranquilos y agradecidos de que solamente se tratan de perjuicios materiales que con esfuerzo los vamos a ir recuperando”, sostuvo Ramona Barreta, una productora de Colonia Tacuaruzú.

En colonia San Jorge, en tanto, una de las producciones sensibles a las bajas temperaturas es el cultivo de arándano. En este caso, el productor Ricardo Werner, uno de los pioneros en la exótica producción, se encuentra entusiasmado por la buena etapa de floración en la que se encuentran las plantas y espera contar con materiales necesarios, como aserrín, que le permita utilizar técnicas de humo para evitar que la helada perjudique en gran medida la zafra.

“Todavía estamos bien, ya que esta helada no mató casi nada. Este año tenemos grandes expectativas, estamos consiguiendo aserrín para hacer fuego y evitar que las próximas heladas liquiden con las frutas; las peores son las que llegan a fines de julio y mediados de agosto y venimos de experiencias muy duras con este fenómeno”, señaló el hombre.



Intensas nieblas

Bernardo de Irigoyen, que es una de las localidades misioneras donde se siente mucho más el frío, tuvo ayer una temperatura mínima de -2,1°.

No se registraron grandes heladas en la zona y, según la explicación del personal de la estación meteorológica de Irigoyen, fue debido a que hubo mucho rocío, pero la temperatura del suelo no fue lo suficiente para el congelamiento. En las primeras horas de la mañana también la localidad más oriental del país estuvo tapada de niebla

La niebla también estuvo presente en Puerto Iguazú y para las 7 de la mañana alcanzó 1°. A raíz de las bajas temperaturas, se registró muy poco movimiento en la ciudad, solamente los trabajadores esenciales se fueron trasladando a sus puestos de trabajo.

En Montecarlo, por su parte, durante las primeras horas de ayer se registraron entre 2° y 3° de temperatura y una intensa niebla que comenzó a desaparecer cerca de las 10 de la mañana.

Si bien se esperaba una helada intensa, no fue así ya que la niebla que se produjo desde la noche del jueves no permitió la formación de escarcha en la zona urbana ni en las colonias.

Los productores de la zona sintieron algo de alivio porque no hubo helada y las plantaciones no se vieron afectadas, principalmente los vegetales de hoja verde. Algunos pocos productores cuentan con invernaderos, que hacen también que el frío no afecte a las plantas.