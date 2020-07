Domingo 5 de julio de 2020

Víctor Galeano, presidente de la Federación Misionera de Judo, no se mostró sorprendido por las acusaciones de parte de profesores y miembros de la Asociación de Judo, pero sí por el actuar de la Confederación Argentina, ya que entiende que no fue mediante las vías correctas del estatuto, aunque también argumentó que tiene todas las pruebas necesarias.

Es por eso que el dirigente expresó que “entendemos que es una cuestión política con la gente de la Confederación (Argentina)”. “Somos uno de los pocos en Argentina que tenemos dos número 1 en el país (Analía y Francisco Galeano) y que viven en nuestra provincia”, dando a entender que eso molesta a quienes manejan los hilos a nivel nacional.

“(Oscar) Cassineri hace 30 años que está dentro de la Confederación Argentina y creen que puedo ser una figura para ocupar la (presidencia) de la Confederación”, agregó Galeano, quien aseveró que “hay una conspiración” en su contra.

“Nosotros empezamos a meter gente nueva. Nos empezamos a meter en el tema arbitraje. Tenemos que ir trabajando con el arbitraje. A tal punto que se enojaron y desde 2013 me vienen boicoteando”, tiró el presidente de la Federación Misionera, tanto por los dirigentes nacionales y los provinciales.

Galeano se tomó el tiempo para explicar por qué, según él, tiene la razón en cuanto a las acusaciones del Tribunal de Disciplina.

En cuanto al caso de Brian Acuña, Galeano aceptó que el chico compitió en representación de la Federación de Misiones, pero que nunca rindió los respectivos exámenes para acceder a una graduación superior. Según los registros del presidente de la Federación, Acuña es un judoca viejo, pero tiene una graduación blanca punta amarilla. “Nunca rindió los exámenes”, expresó Galeano.

“Para competir tenes tres categorías. En la novicios es hasta cinturón naranja. Naranja a cinturón marrón es graduados y después podes competir en senior”, explicó Galeano en cuanto a la denuncia por Acuña.

“Todos los años hacemos un carnet con un color distinto. Si vos rendiste, acá está el diploma. Le entregamos a todos los diplomas. Si rendís hay una mesa examinadora, de gente que arbitra, de gente que toma exámenes”, ahondó en el tema.

En referencia a la otra denuncia, la de la inscripción de un árbitro en un curso que no correspondía, Galeano contó que “en el 2017 la Federación Riojana fue la que organizó el evento y que podían estar árbitros provinciales”.

“Ellos me piden quiénes son los árbitros que van a ir. Yo mando una lista y está Diego Ferreyra, que dicen es cinturón negro, pero no. Yo mandé que es cinturón verde y lo que vale es eso”, aseguró y también explicó que a Ferreyra se lo aceptó, para realizar el curso, pese a la aclaración de la Federación Misionera de Judo, de que no tenía la graduación requerida.

Esas son dos de las causas que el Tribunal de Disciplina de la Confederación Argentina de Judo analiza, pero además hay una cuestión que molestó al presidente de la Federación de Judo de Misiones y fue el pedido que el Ministerio de Deportes le hizo a la CAJ por la situación en la Tierra Colorada.

“Le puedo criticar al ministro (de Deportes, Rafael Morgenstern). Él tiene que acatar lo que dice Personería Jurídica. Si Personería Jurídica dice, ellos son los que rigen, listo”, expresó en cuanto a que la CAJ le otorgó los mismos derechos y obligaciones a la Asociación.

El otro punto que aclaró Galeano fue el del pedido de anulación de la asamblea en la que fue electo como presidente por el período 2017-2022. Según los denunciantes, Margarita Cristina Michel es pareja actual de Víctor Galeano y, al mismo tiempo, Revisora de Cuentas de la Federación Misionera de Judo.

“Ella es la madre de mis hijos, pero no mi pareja actual. Si así fuese, está mal. Y si el problema es ese, Personería Jurídica no nos hubiese aprobado los balances. Además, si se comprueba, ella renuncia y asume la suplente”, fue tajante Galeano, quien espera la decisión del Tribunal de Disciplina de la CAJ, confiado en sus pruebas.