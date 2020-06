Hay un 40% de negocios cerrados en Encarnación

Domingo 21 de junio de 2020

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial en Encarnación, Arístides Martínez, explicó esta semana que por la cuarentena establecida en su ciudad gran parte -cerca de un 40%- de los locales comerciales todavía no atienden al público. Y que varios negocios debieron cerrar definitivamente por no poder sostener gastos. En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, explicó cómo sigue la actividad comercial y las expectativas de volver a la normalidad.“Hay comercios que cerraron definitivamente, gente que estaba pagando un alquiler tuvieron que dejar su local. Y así en todas partes. En general el 90% de los negocios que alquilaban cerró, también en la zona Alta. No se puede aguantar con fondos propios un negocio y encima tener que pagar un alquiler”, apuntó el comerciante encarnaceno que tiene una sastrería en la zona comercial próxima a la cabecera del puente internacional San Roque González.“Esto nos tomó por sorpresa, es una experiencia nueva. Y hoy día todavía no sabemos cómo reaccionar porque no es fácil. Dependemos de un mercado interno, pero como la gente no tiene efectivo compra sólo lo necesario”, detalló.El comerciante reconoció que esperan que vuelva la normalidad, pero reconocen que también en su país los condicionamientos son muy fuertes. “Sería muy bueno una reapertura gradual de las fronteras, pero sabemos que está muy difícil la situación. A pesar de que tanto Encarnación como Posadas tienen muy pocos casos. Nosotros nos mantuvimos prácticamente inmunes a los contagios y es algo que se quiere cuidar mucho. Se sabe que Brasil genera mucho peligro, por eso creemos que esto va a llevar un tiempo hasta que se pueda habilitar un tránsito”, comentó.En tanto en la última semana el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad desechó la posibilidad de abrir fronteras y reafirmó la prioridad de cuidar el estatus sanitario de la provincia ante la amenaza del Covid-19.