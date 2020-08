“Hay sectores que inexorablemente necesitan un Estado presente y activo” - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

El vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs, realizó un amplio repaso sobre cómo están trabajando en el Parlamento argentino, más el impacto que representa para el país las medidas sanitarias para proteger del Covid-19 a la población, hasta conocer proyectos de su autoría y una evaluación sobre la administración provincial, donde también ejerció el máximo cargo como gobernador entre 2007 y 2015. En forma reciente a pedido de este senador misionero, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó un proyecto de ley para prorrogar por un año la emergencia citrícola en las provincias donde está incluida Misiones. Del mismo modo, habló en entrevista en Meta Data, el programa político del diario El Territorio, sobre un proyecto de ley destinado a proteger al sector turístico que ya cuenta con media sanción y fue girado a Diputados.Está muy compleja en el mundo. Hay una contracción de la actividad económica en el mundo. La Argentina optó por un camino de cuarentena larga, con una protección sanitaria rígida que se traduce claramente en un índice de menor número de muertos que en otros países, pero difícil al fin; y eso hace que los números de la economía nuestra luzcan delicados. Acá el problema es que el país entra a la cuarentena en una situación de fragilidad. Recordemos cómo se termina el año pasado y los índices de desocupación, de inflación, de dificultad de acceso al crédito, al dólar. También los temas concretos, propios del endeudamiento hacen de que la Argentina no haya entrado con un pie firme a este tiempo de pandemia y claramente entonces la salida va a ser más difícil.Muchísimo. Argentina estaba acostumbrada y mucho más en el gobierno de (Mauricio) Macri a que todo el proceso de endeudamiento y luego las diferentes renegociaciones, las lleve adelante el Poder Ejecutivo. El gobierno ha hecho del debate parlamentario y de la autorización legislativa una constante. Es decir, que el Congreso pueda debatir las propuestas. Se ha abordado el tema en tres etapas: la primera fue la deuda bajo legislación extranjera obviamente todas en moneda extranjera, eso fue lo que costó mucho acordar con estos fondos (BlackRock como Fidelity son dos de los seis fondos de inversión con mayores tenencias de deuda argentina). Al final, se presentó una propuesta para renegociar la deuda en moneda extranjera casi todo en dólar, pero, bajo legislación nacional y por último, viene la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional; en paralelo, queda una porción muy grande de la deuda pero es aquella que se va renegociando día a día en el mercado que es la deuda en moneda nacional bajo legislación nacional. Los tres frentes están resueltos y muy bien resueltos. Qué significa eso, significa que si teníamos una tasa promedio de 7% o 7 y medio y casi 8, en los dos casos de deuda en dólares, pasó a tener una deuda con una tasa promedio de un 3 por ciento. Entonces se tiene una disminución de cuatro puntos porcentuales. Ese ahorro concreto es buenísimo, pero además se logra un estiramiento de los plazos. El gobierno de Macri no solamente tomó deuda cara, sino que la concentró en vencimientos muy fuertes. Entonces de acá al 2024 para no ser artero y hablar del 2023, el vencimiento era muy alto. Hoy, ese vencimiento queda diluido a menos de un 10%. Entonces, hay mucho menos que pagar en este corto tiempo y a una tasa mucho más baja.Redistribución de recursos, vamos a convenir que no se estaba pagando casi nada. Lo que no va a haber es un presupuesto que deba llevarse el 60% de los recursos. ¿Escuchaste esos números? No alcanzaba la plata ni para pagar sueldo ni para pagar jubilaciones; olvidate de que funcione el Estado. Entonces, ahora sí, puede el gobierno presentar un proyecto de presupuesto mucho más acomodado.Es muy necesario. Si el gobierno, ya sea emitiendo o como fuera, no interviene en la reactivación de la economía, hay sectores que no se van a reactivar. La obra pública no se reactiva sin el Estado, por eso es pública; el turismo no se va a reactivar en el 2021 -cuando sea- sin el Estado. Hay sectores que inexorablemente necesitan del Estado activo, del Estado presente.Creo que es un dilema y un laberinto en el que los gobiernos centrales no saben cómo salir. Las exportaciones reales van a tener buen ritmo, porque además el tipo de cambio oficial no está atrasado, pero insisto en una situación compleja. Me parece que es uno de los temas más difíciles que tiene el gobierno para resolver.He presentado tres proyectos referidos al turismo. El primero en marzo, declarando la emergencia y luego un proyecto que buscaba el sostenimiento y la reactivación. A ese proyecto se fueron sumando varios otros. No se puede recuperar el turismo, si primero no se sostiene. Hay que ayudar al sector del turismo que está parado, no está con una baja de facturación, está parado. La primera parte de la ley garantiza la ATP que el Ejecutivo viene abonando. Pedimos garantizar una disminución de las contribuciones, porque sin recursos es imposible pagar. Pedimos además, otros tipos de políticas, como algunas crediticias para que puedan cruzar este mal momento y luego incentivar la demanda, para cuando la economía turística vuelva a moverse. Se piensa desde el Estado en una preventa, que está muy bien para la clase media, media-alta, pero, queremos algo que llegue al turismo más popular, generamos la idea de un bono vacacional que es como la ayuda escolar; es decir, una plata que solamente podrá ser gastada si se acredita en la cuenta de algún producto turístico.Misiones tiene que sentirse muy conforme, en primer lugar, porque tiene una economía sustentable. Es una economía viable y cuando uno dice esto, sin ser peyorativo hacia otras provincias argentinas, tiene provincias que tienen serias dificultades a la hora de mirar sus agregados económicos; son muy dependientes del Estado. Misiones no. Misiones -en la época de pandemia y de la cuarentena muy rígida- tuvo muchas actividades esenciales que el gobierno provincial autorizó a trabajar. Entonces, las actividades productivas yerbateras funcionaron con precios que superaron holgadamente los pactados por el Inym. La economía forestal se reactivó levemente, acompañada de la construcción con costos un poco más bajos. Uno ve, no una situación espectacular de la economía forestal, pero, hay movimiento. Se puedo hacer el acopio del tabaco bien; entonces, cuando uno mira, el té, tabaco, yerba, sector forestal y sector comercial, con la frontera cerrada también moviéndose bueno, uno ve una economía misionera que tuvo mucho menos impacto negativo que otras. No sé si es un veranillo, pero en el momento de hoy, atraviesa un buen momento comparado con otro lugar.