Hay reservas hasta octubre para visitar los Saltos del Moconá - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 06:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En cifra 48% Fue el porcentaje de ocupación hotelera en El Soberbio a principios de agosto, cuando arribaron visitantes de Posadas, Oberá y Eldorado a la comuna.

Apuntan a Misiones como elegida para la pospandemia

Eugenia Benedetti, subsec.de Desarrollo Estratégico de Turismo.

A un ritmo progresivo, parte del rubro turístico de la tierra colorada se recupera luego de un parate sin precedentes que generó la pandemia por Covid-19. Entre el 10 y 12 de julio, en diferentes parques provinciales, se habilitó la prueba piloto para la actividad aunque sólo para vecinos de la comuna donde funciona un atractivo turístico. A principios de agosto, el gobierno provincial permitió los paseos internos, bajo estrictas medidas sanitarias.El regreso paulatino generó una luz de esperanza para las agencias de viajes, que se vieron seriamente perjudicadas por la pandemia. Con el paseo dentro de la provincia, las empresas redefinieron estrategias y diseñaron paquetes para visitas en los principales puntos de interés de Misiones, únicos puntos abiertos ya que aún persiste el cierre de las fronteras, tanto interprovinciales como extranjeras.En este sentido, desde la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat) sostienen que la demanda se está recuperando y, en este contexto, se concretaron las reservas. Precisaron que El Soberbio es uno de los principales destinos elegidos por los misioneros, con reservas y consultas para septiembre y octubre. Le sigue las Cataratas de Iguazú, con el agregado de que el fin de semana anterior Nación habilitó la visita con cupo para 300 personas que residen en otros puntos de Misiones.En cuanto a las proyecciones, estiman que la recuperación dependerá del retorno de otros servicios ligados a la actividad turística, como transporte aéreo y terrestre, que se concretaría en el último trimestre de 2020, como también de la apertura de las fronteras interprovinciales, siempre y cuando la situación epidemiológica del coronavirus, tanto de Misiones como de otros puntos del país lo permitan. Mientras que desde la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo se destaca a Misiones como uno de los destinos que mayor posibilidad tendrá de cara a la pospandemia (más información en página 4).Alegría y esperanza. Con esos conceptos Héctor Dopazo, presidente de la Amat, resumió el presente que atraviesan gran parte de las agencias de viaje de la provincia.“Lentamente se comienza a reactivar el movimiento. El hecho de que en algunos municipios se abriera la posibilidad de brindar el servicio de minibuses para los fines de semana, con protocolo de por medio, es importante para nosotros porque permite programar algunas salidas. Muchas de las agencias están trabajando con esta modalidad”, manifestó.En diálogo con El Territorio celebró el retorno del paseo local y que, a casi dos meses de la primera prueba piloto, hay reservas concretas para destinos locales. “Hay algunas reservas concretas, en función a las salidas que se permiten únicamente de jueves a domingo. Los Saltos del Moconá y Puerto Iguazú son los destinos más elegidos. Hay voluntad de salir, de moverse un poco, de salir de casa. La actividad vuelve paulatinamente, como lo veníamos proyectando. No es un movimiento súper importante pero por lo menos volvemos a tener un poco de pasajeros que nos dan un poco de aire”, señaló Dopazo.Por su parte Beatriz Franco, de Batia Turismo, comentó que “estamos dedicados a vender dentro del contexto provincial, abocados a aprovechar la demanda de la gente, que tiene ganas de salir y de pegarse una vuelta por la provincia, para hacer salidas cortas y pernoctar una noche”.Añadió que priman las consultas y reservas para los Saltos del Moconá, las Cataratas del Iguazú y el Salto Encantado.“Rápidamente, los cupos se ocupan porque, por ejemplo, los minibuses operan al 50 por ciento de la capacidad, por lo menos, hasta nueve personas, que es lo que permite el protocolo. También, hay mucha demanda y reservas para El Soberbio, Salto Encantado y Puerto Iguazú. Estamos averiguando si hay lugares para septiembre. Hasta septiembre y octubre ya hay pedidos de salidas para dentro de la provincia”, precisó.En tanto Víctor Motta, secretario de Turismo de El Soberbio, confirmó que el municipio es uno de los de mayor demanda por parte de los misioneros, con cupos agotados aunque “la evaluación es de fin de semana a fin de semana, pero el termómetro pasa por los pedidos de alojamientos en la ciudad”.Precisó que desde el centro de informes turísticos de la comuna evaluaron el desempeño en los últimos fines de semana. A principios de mes, la ocupación hotelera fue del 48% en El Soberbio, donde visitantes de Posadas, Iguazú, Eldorado y Oberá acapararon las camas. En el caso del fin de semana pasado, en el que los saltos no fueron visibles por la crecida del arroyo Yabotí, la ocupación en los hoteles fue en torno al 35%.Los próximos meses son una incertidumbre, ya que no se sabe a ciencia cierta cuándo culminará la alarma por la enfermedad que afectó al mundo entero.Sobre este punto, Dopazo comentó: “La temporada de verano es incierta, no hay comunicados oficiales sobre cómo será el movimiento. Todavía no hay fronteras interprovinciales abiertas y, hasta que no esté permitida la circulación interprovincial y la aprobación del protocolo de transporte aéreo y terrestre no podemos planificar mucho. Hay fechas posibles, pero nada concreto”.Tras esto, consideró que “lo único que podemos hacer es trabajar con los servicios provinciales muy acotadamente, porque tampoco podemos hacer grandes movimientos. Lo cierto es que hay paquetes cortos, las agencias sacan promociones a destinos de la provincia, con una o dos noches de alojamiento, con reservas que funcionan, pero que no son la gran salvación”.“Estuvimos seis meses cerrados, sin ingresos pero manteniendo las estructuras, con el acceso al programa de Asistencia a la Producción y Trabajo (ATP), como así también a préstamos por parte del Fondo de Crédito de Misiones. La situación en la que estamos inmersos toda la cadena ligada al turismo, que incluye a los hoteleros, restaurantes, guías de turismo, transporte y otros más, es verdaderamente crítica. Estimamos que la recuperación, a los niveles que estábamos previo a la pandemia, recién será hacia 2022”, subrayó el presidente de la Amat.En cuanto a los destinos internacionales, Beatriz Franco mencionó que hay compra de paquetes para Colombia, Cancún, Punta Cana y Cuba, con promociones y pago en hasta tres cuotas. “La gente se animó a comprar, pero proyectando para más adelante. Aún no hay precisiones de cuándo se permitirán los vuelos, tanto nacionales como internacionales, pero hay una apuesta para más adelante, una vez que concluya la emergencia”.Los emprendimientos turísticos de Misiones están afectados desde el inicio de la cuarentena por la imposibilidad de recibir flujo de visitantes y a pesar de que la provincia comenzó a autorizar el turismo para residentes, esto no alcanza para sostener con vida a muchos negocios que están al borde de tener que bajar definitivamente sus persianas.Para conocer cuál es el plan de ayuda frente a esta difícil realidad, El Territorio dialogó con la subsecretaria de Desarrollo Estratégico del Ministerio de Turismo de la Nación, Eugenia Benedetti, que destacó las condiciones naturales de Misiones, que por ser una de las provincias argentinas con temperaturas cálidas durante casi todo el año y espacios al aire libre que minimizan las posibilidades de contagio de coronavirus, se expone como destino amigable en el marco de la nueva normalidad post pandemia.La recuperación del turismo argentino va a llegar de la mano del turismo interno, que en las próximas vacaciones de verano se inclina por elegir destinos dentro del país. Esto ya lo estamos viendo en las consultas que recibe el sector y nos llena de esperanzas en la posibilidad de una recuperación que es lo que necesita con urgencia el turismo. En ese contexto Misiones aparece en el grupo de provincias con un potencial muy grande a explotar. La idea de que el turista permanezca más tiempo en la provincia y conozca otros lugares puede lograrse en esta nueva normalidad a la que vamos donde las personas buscan disfrutar de las vacaciones en ambientes saludables, lejos de sitios donde hubo brotes más severos, con capacidad para reuniones al aire libre, donde no estemos uno pegado con el otro y con respaldo de un sistema de salud al que acudir en caso de necesidad”.Desde el inicio de la pandemia trabajamos en la elaboración del Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo (Pacit) que está apoyado en tres medidas fundamentales que son el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (Fact), el Programa de Infraestructura Turística para 50 destinos nacionales y el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos.La idea es que lleguen todos. Pero por ejemplo en el caso del Programa de Infraestructura Turística, 10 de los 50 destinos a ayudar están ubicados en Misiones. El mes pasado firmamos convenio con la provincia a donde ya se transfirieron los $60 millones para Posadas, Candelaria, El Soberbio, Oberá Apóstoles, Itacaruaré, Garuhapé y Campo Ramón. En Posadas y en Candelaria hay dos emprendimientos beneficiados y en el resto de las localidades hay uno en cada lugar. Por eso en total son diez obras, entre las que figuran mejoras en infraestructura como camping, oficinas turísticas, arreglos en centros de visitantes, instalación de paneles solares para aprovechar la energía sustentable.Ese dato todavía no lo tenemos porque aún estamos en la etapa de inscripción de beneficiarios. Sabemos que hubo muchas consultas desde Misiones. La convocatoria estará abierta hasta hoy. Las pequeñas y medianas empresas turísticas de Misiones como hoteles, bares, restaurantes y agencias de viaje deben ingresar a la página www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/fact e inscribirse. Se trata de una ayuda financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Consiste en un aporte no reembolsable, es decir que no debe devolverse pero sí que debe ser rendido para saber que efectivamente se utilizó para ayudar al sector turismo. El monto máximo de la ayuda es de $16.500 mensuales que puede ser utilizado para el pago de salario, para gastos operativos, como pago de alquiler o de servicios.El requisito fundamental es que un porcentaje de los trabajadores reciba una capacitación específica sobre seguridad e higiene en tiempos de Covid-19, que está en la plataforma del Ministerio de Turismo de la Nación y es gratuita. Otro requisito es que deben estar inscriptas en el registro de pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Desarrollo Productivo.