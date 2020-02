“Hay que prepararse para una potencial pandemia”, dice la OMS

Martes 25 de febrero de 2020

El jefe de la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que el mundo debería trabajar más duro para contener la propagación del nuevo y mortal coronavirus, y debería prepararse para una “potencial pandemia”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que hasta ahora la OMS no considera el brote como una pandemia, pero dijo que los países deberían “hacer todo lo posible para prepararse para una potencial pandemia”.

La nueva cepa que comenzó a propagarse en China ya dejó más de 2.600 muertos y cerca de 80.000 contagiados, en un brote que cada vez pisa más fuerte en países como Corea del Sur, Irán e Italia.

“Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos, pero ciertamente puede causar miedo. No vivimos en un mundo binario, en blanco y negro. No es ni lo uno ni lo otro. Debemos concentrarnos en la contención, mientras hacemos todo lo posible para prepararnos para una posible pandemia”, explicó el funcionario.

“La reducción en los casos que estamos viendo es real. Podemos decir, con confianza, que están bajando de verdad”, agregó.

Además, se refirió al avance internacional de la epidemia. “El repentino aumento de casos en Italia, la República Islámica de Irán y la República de Corea es muy preocupante”, destacó.

El organismo reportó que fuera de China hay 2.074 casos en 28 países, que han resultado en 23 muertes.



Nuevas víctimas en Italia

Una séptima persona murió ayer por el coronavirus en Lombardía, en el norte de Italia, y los casos de contagio ascienden a 229.