“Hay que imaginarse un River sin Gallardo”

Domingo 28 de junio de 2020

Enzo Francescoli fue el artífice de la llegada a River de Marcelo Gallardo, quien tenía muy avanzadas sus conversaciones para ser el técnico de Newell’s hasta que un llamado del Príncipe lo hizo cambiar de rumbo. Con todo el éxito que tuvo en estos años, el manager sabe que en algún momento terminará el ciclo.“Hay que imaginar que algún día Marcelo no va a estar y River va a tener que ser fuerte, seguir adelante y tratar de conseguir algo parecido para poder seguir en la historia. Ojalá que ese momento tarde mucho tiempo”, dijo Enzo en una charla con Revista River 1986.Si bien Gallardo tiene contrato hasta finales de 2021, Francescoli sabe que hay que prepararse para cuando llegue el momento de planificar lo que vendrá. “Es una decisión pura y exclusivamente de Marcelo. Él sabe no sólo lo que piensa todo el mundo porque lo vive diariamente, sino también los que estamos en el club”, agregó.Nadie en River quiere la salida de Gallardo sino todo lo contrario. El uruguayo cerró su pensamiento: “Ojalá Marcelo se quede mucho tiempo más, pero algún día va a suceder y ojalá podamos tomar una decisión correcta”.“Hay varios equipos que han llamado y están interesados en contratar a Gonzalo Montiel. West Ham ya mandó una oferta en enero y creo que también va a hacer una en este mercado”, avisó Marcelo Carracedo, agente del lateral derecho de River en los últimos días.El club de Londres tiene en la mira al oriundo de González Catán desde hace varios meses. A principio de año buscó contratarlo a préstamo con una opción de compra, pero desde el Millonario desestimaron esa oferta. Pero no es el único, Valencia, Torino, Betis y Roma también hicieron sus averiguaciones.Ante este panorama, según la prensa inglesa, West Ham tiene en mente realizar una oferta por el defensor del plantel comandado por Gallardo en las próximas semanas; aunque todo estará sujeto a una cuestión: mantenerse en la Premier League.Si los Hammers evitan el descenso a la segunda división (hoy lo están haciendo logrando), planean poner sobre la mesa siete millones de euros por Montiel.