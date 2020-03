Martes 3 de marzo de 2020

Sporting ganó y se subió a la cima de su grupo, pero el clima no fue de festejo en Santo Pipó. Es que la ventaja de un gol, que dejó a los piposeños con una diferencia negativa en la tabla, complicó las aspiraciones del Albirrojo en el torneo Regional.Si la primera fase se terminara hoy, Sporting clasificaría a la siguiente ronda como uno de los mejores segundos de la región Litoral Norte, pero todavía resta un a fecha y por eso en Santo Pipó tendrán que esperar y rogar para que todo se mantenga como ahora.“Hicimos un gran primer tiempo, sacamos una buena diferencia de dos goles. La idea en el segundo tiempo era buscar otro gol, pero nos marcaron en una jugada en la que soltamos la marca. En la que dejamos tirar el centro y se nos complicó la clasificación”, se lamentó Hugo Troche, uno de los estandartes del conjunto de Santo Pipó.“En la primera parte presionamos, tuvimos varias chances de gol y en el segundo tiempo corrimos más de lo que jugamos, no fuimos inteligentes y en una jugada en la que dejamos recibir al delantero, que se acomode y que saque el centro lo pagamos caro”, analizó el ‘10’ tras el 2-1 ante los posadeños.Justamente ese gol de La Picada sobre el final del encuentro fue el que dejó muy complicada la clasificación de Sporting.“Un 2-0 era positivo. Ahora se nos complica un poco más, pero hay que esperar para saber cómo terminan las otras zonas. Hay que esperar y sacar números. Lo importante era sumar y lo hicimos. Ojalá que de las otras zonas nos puedan dar una mano”, se ilusionó el posadeño.Troche sabe que la clasificación a la segunda fase del torneo Regional será muy complicada y que tendrán que estar con la calculadora en la mano, para festejar o para sufrir por la eliminación, antes de lo esperado.La zona 6 de la región Litoral Norte es una de las más complicadas y parejas de esta parte del país y está a la vista, ya que todo se definirá en la última jornada. La Picada y Sporting lideran el grupo hoy, pero el fin de semana podrían quedar eliminados y Atlético Posadas, que en este momento no está clasificando podría terminar como primero. Todo en suspenso.En ese sentido, Troche admitió que “era una zona complicada, con grandes equipos”. “La Picada y Atlético Posadas tienen grandes jugadores”, agregó el ‘10’ y se lamentó porque “nosotros hicimos lo nuestro, ganamos los dos partidos de local y perdimos afuera, donde se nos escapó un poco la clasificación”.El fin de semana La Picada recibirá a Atlético Posadas en Villa Cabello. Sporting necesita que los del barrio Tajamar no sumen de a tres para terminar como segundos y recién ahí poder mirar a las otras zonas de la región Litoral Norte para saber si es uno de los tres mejores de los siete equipos que pelearán por un lugar en la segunda fase.