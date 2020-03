“Hay que enfocarnos”

Sábado 14 de marzo de 2020

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

Si bien la agenda deportiva es acotada para las próximas dos semanas, el fútbol en Argentina no se detiene tanto en Primera División como en el resto de las categorías, al menos hasta el cierre de la edición de ayer.

Por supuesto que el torneo Federal A, tercera división, no fue la excepción y la fecha 23 se jugará normalmente aunque a puertas cerradas por la emergencia sanitaria. Crucero, entonces, recibirá mañana desde las 17 a Gimnasia (CdU) sin su gente pero con la cabeza puesta en confirmar el auspicioso triunfo en San Francisco del pasado domingo.

“El equipo está muy bien, reconfortado con los tres puntos que logramos ante Sportivo Belgrano (1-0). Fue un partido muy duro que lo sacamos adelante para reflotar un poco las aspiraciones de clasificación...ahora hay mucho entusiasmo de meternos en el lote de arriba”, remarcó el técnico Carlos Marczuk en diálogo con El Territorio.

“Jugar a puertas cerradas excede a nuestras ganas, pero es algo que está pasando a nivel global y hay que acatar las reglas”, analizó el DT respecto de la alerta por el coronavirus. “Va a ser atípico, diferente, pero eso no tiene que desviar nuestra atención que es hacer un gran partido y que los tres puntos queden en casa jugando bien a la pelota. Hay que mentalizarnos para sacar este partido adelante”, agregó.

“Ojalá que Argentina y los países limítrofes no tengan la misma capacidad de contagio que hubo en otros lugares como Europa, espero que no se tenga que suspender todo para que esto no sea una pandemia en Sudamérica”, remarcó.

“Hay muchos contagios en Argentina y creo que la única manera de solucionar este problema tan grande es con la prevención. Si no se pueden disputar partidos o realizar actividades convocantes para que el virus no se expanda más, que no se hagan”, dijo Marczuk.

Respecto del rival de turno para el partido de mañana, el DT remarcó: “Nos vamos a enfrentar a un equipo muy duro, que viene en alza y se juega mucho porque está complicado con el descenso. Es nuestra oportunidad de despegarnos del lote del medio y subir un poco más en la tabla de posiciones”.

El equipo ya concentra y entre las novedades se destaca las ausencias de los mediocampistas Iván Molinas y Nicolás Fassino, ambos recuperándose de sobrecargas musculares, y los retornos del defensor Agustín Bellone y el delantero Jesús Vera.

Además, el lateral Emanuel Urquiza fue intervenido quirúrgicamente de los meniscos de la rodilla derecha y estará al menos un mes afuera de las canchas.

El árbitro del encuentro será Gaston Brizuela (Río Tercero, provincia de Córdoba).