Hay menos mercadería en las placitas por bloqueos sanitarios

Domingo 21 de junio de 2020

Por Vctor Pirisvpiris@elterritorio.com.ar

El delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Alberto Fusté Padros, explicó que los puesteros de las placitas (El Mercado Modelo y la Placita del Puente) están con serios problemas para reponer sus mercaderías. Es que, además de estar cerradas las fronteras, también hay dificultades de envíos dentro del país.El rubro indumentaria fue apuntado como uno de los más complejos para reponer stock.“La adquisición de mercadería es un despelote. Porque lo que viene de Buenos Aires está muy vedado mover paquetería. Y la otra alternativa que era Paraguay tampoco es viable. Ahora se depende más de algún mayorista que se haya quedado con mercadería en el país y pueda hacer los envíos”, comentó.Fusté Padros apuntó que con la indumentaria hay fuertes limitaciones en los envíos de mercadería. “La Salada, desde su apertura se convirtió en el centro regional de compra. Desde todos los países iban a comprar ahí. Pero ahora no creo que eso vuelva a abrirse por mucho tiempo”, recordó el dirigente.Y remarcó: “Todo lo que sea envíos desde el Gran Buenos Aires (Amba) está vedado. Incluso quieren restringir todavía más la circulación. Algunos puesteros ya tienen muy poca mercadería porque es un gran gasto traerla”, apuntó. Según el entrevistado en las placitas hay un 33% de vendedores que están trabajando en sus puestos. Pero esperan ir mejorando en los próximos días, con la habilitación para trabajar hasta tres días semanales.Entre los vendedores se coincide que es muy complejo conseguir la mercadería que se necesita. Se apuntó a que muchas veces no se consigue, cuesta mucho más caro o no hay disponibilidad para hacer envíos.Se explicó que los abastecedores en Buenos Aires les informan que están colapsados de pedidos.En su caso, Eva Lobos que tiene un puesto de ropa en la Placita del Puente explicó que la ropa debe pedirse con tiempo a las industrias en Buenos Aires.“Ellos (las fábricas) trabajan con puertas cerradas, nosotros les hacemos el pedido y nos mandan la mercadería. Por ejemplo, ahora traje más ropa para chicos y bebé, todo es nuevo y me lo envían por encomienda. También traje buzos y remeras por el Día del Padre”, comentó.Apuntó que dependiendo del negocio, se manejan según el ritmo de producción que puedan entregar “Hay casas que piden el pedido el sábado y lo envían los lunes”.Para María Angélica Da Luz, se puede traer lo que se va consiguiendo. Y se mostró optimista de los pedidos de la gente en el paseo de compras.“Traemos babuchas, colchas, ropa de invierno, es lo que más se trae. También tenemos mercadería del año pasado. La gente está viniendo a comprar y para la otra semana ya vamos a estar tres días trabajando”.Por su parte Sergio Rivero, que tiene un puesto de venta de calzados, explicó que hay demoras en las entregas y están trayendo lo que saben que tendrán pedidos por estos meses.“Estoy trayendo una línea de zapatillas de lona que es lo que se consigue. Zapatillas deportivas no se puede conseguir y tampoco hay precios porque no se consigue la mercadería. Ahora recibí borceguíes y en general hay que pedir con anticipación para que no se demoren. Las fábricas nos dicen que están con pedidos desbordantes”, explicó.