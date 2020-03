“Hay gente que le falta el respeto al ser humano”, dijo Herrera Ahuad sobre las fake news

Viernes 27 de marzo de 2020 | 15:22hs.





“El secreto profesional es algo que nosotros los médicos lo tenemos que guardar con mucha responsabilidad. Como médico, como funcionario y como gobernador de la provincia siempre lo voy a respetar”, indicó.

“Hay muchos irresponsables que publican cosas y no se dan cuenta que mañana te puede tocar a vos, el que escribiste eso, te puede tocar a vos la enfermedad y quiero ver como te vas a sentir si tu cara aparece por todos lados. Seamos responsables, muy responsables y esa responsabilidad empieza por casa”, agregó.





“No me van a ver a mi estigmatizar a nadie, si vamos a informar cómo se debe y seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, sin ocultar nada mostrando todo, el trabajo la dedicación de miles de misioneros y también el respeto por la vida y por los seres humanos. Hoy hay gente que le falta el respeto al ser humano”, resaltó.





Antes, en una extensa entrevista a la radio FM Street de Posadas, Herrera Ahuad mostró su malestar por la noticia falsa que se difundió el miércoles con una imagen de su cuenta de twitter, anunciando erróneamente la prórroga de la suspensión de las clases en Misiones. “No entiendo cómo puede haber gente tan estúpida. Hay que ser muy hijo de puta, esa es la palabra. Porque esas informaciones falsas van a grupo de las mamás, de los papás, de los tíos y todo el mundo se convulsiona y entra a preguntar y empiezan a saturarse los sistemas” comentó ofuscado.





“Hay que tratar de ser muy serios en este tiempo, porque está en juego la vida de las personas”, resaltó el gobernador y destacó “el compromiso de la prensa seria, que se preocupa por informar bien”.





Herrera Ahuad dijo que “no me desvela no tener un caso. A mí lo que me interesa es que llegado el virus a nuestra provincia, que es muy probable que llegue, que nosotros tengamos la menor cantidad de casos posibles para que el sistema sanitario tenga la respuesta óptima”.





En ese sentido explicó que “no hay ningún sistema sanitario en el mundo preparado para una pandemia, fallaron todos, incluso Estados Unidos”, por eso aclaró que “tomamos las medidas antes que nadie de declarar la emergencia y suspender las clases porque sabemos que el sistema sanitario, por más preparado que esté, con los casi 250 respiradores que tenemos, porque vamos a superar casi las cinco mil camas entre el público y el privado para poder atender a la gente, no va a alcanzar”.



