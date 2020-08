Hay alrededor de 1.300 inscriptos para rendir previas

Domingo 2 de agosto de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

La emergencia sanitaria que se desató a nivel mundial cambió todos los planes y en esta vorágine, el ámbito educativo en Misiones debió readaptarse para poder seguir, al igual que el resto de las actividades.El calendario escolar 2020 establecía que las mesas de exámenes de materias previas se desarrollarían antes del receso invernal -que fue del 13 al 24 de julio- pero la suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus obligó a redefinir fechas y modalidades.Por eso la instancia de exámenes fue reprogramada: comenzará mañana y se extenderá hasta el 31 de agosto, medida que fue confirmada por resolución 851 del Consejo General de Educación (CGE), con fecha del viernes 3 de julio.En este contexto, El Territorio dialogó con Viviana Escurdia, directora de Educación Secundaria del (CGE), quien se refirió a la cantidad de chicos anotados hasta el momento, teniendo en cuenta que la inscripción cierra recién el miércoles. “Aproximadamente tenemos inscriptos unos 1.300 alumnos en toda la provincia, que son los que están en condiciones de regularizar sus materias previas. Lo que nosotros destacamos es que los chicos aprovecharon la instancia excepcional anterior para presentarse (entre mayo y junio). Algunos aprobaron, otros no, pero lo importante es que se inscribieron, se presentaron y hoy los que no aprobaron en ese momento tienen la posibilidad de regularizar”, explicó.En cuanto a las materias con más chicos inscriptos, indicó que son principalmente las troncales: Matemática y Lengua, que “siempre se suman a las materias previas que tienen los chicos, pero también hay algunos con Inglés y Ciencias Naturales”, detalló.Por otra parte, se determinó que la modalidad de examen se hará con el mismo criterio de la evaluación de las mesas especiales de mayo y junio. Es decir, la forma de acreditar la evaluación será con criterios no presenciales, definidos por los establecimientos educativos, que tienen la libertad de establecer formas de evaluar.“La modalidad depende de cada institución y el contrato pedagógico que tengan con los alumnos, algunos usan WhatsApp, videollamadas, la Plataforma Guacurarí. También hay proyectos de investigación, trabajos prácticos, algunos inclusive rinden de manera virtual sentados en una mesa. Pero eso siempre depende del proyecto que la escuela tenga”, sostuvo Escurdia. Además, podrán rendir los alumnos de todos los cursos hasta un máximo de tres materias y en esta ocasión se implementó un sistema de tutorías para los estudiantes y mayor plazo para cumplir con las consignas dadas por los profesores.“Nosotros esperamos que los chicos realmente aprovechen esta oportunidad que se les da, como lo hicieron en la anterior, porque la verdad que se presentaron muchos. Y después obviamente esperamos que aprueben”, dijo.El lunes más de 400.000 niños y adolescentes matriculados en escuelas públicas y privadas de la provincia volvieron a clases, todavía bajo modalidad virtual. En Misiones, las actividades presenciales están suspendidas desde el 13 de marzo pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus y hasta ahora no hay fecha fijada para un posible regreso a las aulas.En este marco, la funcionaria se refirió a la primera semana de este segundo período: “Arrancamos el lunes en la modalidad virtual con los trabajos que quedaban pendientes, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico, hubo diferentes instancias esta semana. Lo hicimos respetando los protocolos y la distancia social, diferentes instituciones llevaron adelante la entrega de cuadernillos, incluyendo material didáctico”.Lo concreto es que las autoridades de Educación comenzaron a moverse y a preparar el terreno para una vuelta a la modalidad presencial, que aún espera un plazo. “El lunes (mañana) vamos a Aristóbulo del Valle a tener una reunión con supervisores, empezamos las recorridas de las escuelas para ver como están. No hay fecha de regreso a las aulas, pero tampoco tenemos apuro porque tenemos que garantizar a los alumnos, padres y docentes que la escuela es un lugar seguro”, afirmó.Y siguió: “La forma en que volvamos será determinada por la autoridad sanitaria correspondiente. Sí estamos recorriendo y haciendo trabajo en territorio, hablando con directores y docentes, recabando información y viendo cómo vamos a volver cuando lo hagamos”.