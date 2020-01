Hay 87 casos sospechosos de dengue en Itapúa, Paraguay

Martes 28 de enero de 2020

En cifras 4 Es la cantidad de víctimas fatales del dengue en Paraguay. Además hay catorce muertes que se encuentran en etapa de investigación.

El vecino país Paraguay se encuentra atravesando un brote de dengue que ya se llevó cuatro vidas. Está situación pone en alarma a la Argentina y sobre todo a Misiones, debido a su cercanía geográfica.El programa Acá te lo contamos dialogó al respecto con Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud paraguaya, quien explicó: “Más del 95% de los casos corresponden al serotipo 4. Es la primera vez que este serotipo está produciendo una epidemia y sabemos que gran parte de la población paraguaya está susceptible a tener esta enfermedad porque no están protegidos con este grupo”.Si bien aseguró que los casos se dan principalmente en Asunción y en el departamento Central, diariamente se reciben notificaciones de todos los departamentos del país. “En Itapúa, que es donde está Encarnación, que limita con Posadas, tenemos oficialmente 87 casos sospechosos, pero ninguno fue confirmado”, aseguró.Asimismo, comentó que semanalmente superan las 8.000 notificaciones en Salud Pública y la tendencia va en aumento, por lo que esperan que en las próximas semanas continúen subiendo los casos sospechosos.En relación a los difuntos, eran procedentes de Mariano Roque Alonso y Fernando de la Mora, en el departamento Central y de San Estanislao. Además hay otras catorce muertes que se encuentran en etapa de investigación, explicaron las autoridades.“La causa de muerte no corresponde a un shock por hemorragia, ya se dejó sin efecto esa clasificación del dengue porque la mayoría de los cuadros que se complican no tienen hemorragia. Ahora se clasifica en dengue con o sin signos de alarma”, dijo el funcionario.En este sentido, sostuvo que “al pasar el cuadro inicial de dolores de cabeza, corporal y fiebre, comienza la fase crítica donde algunas personas pueden complicarse y ahí aparece dolor abdominal, náuseas y vómitos”.En términos médicos, explicó que “hay una parte de la sangre que se llama plasma, que es la parte líquida y las proteínas. Algunas personas que se complican presentan un escape de este plasma y se acumula dentro del cuerpo”.Siguiendo esta línea, detalló que “lo que sucede es que el volumen de sangre disminuye, este es el problema principal en el dengue y que lleva a la muerte a la gente. La persona entra en un shock hipovolémico, porque el plasma sale de circulación sanguínea”.Para evitar estos cuadros más agudos, el profesional recomendó tomar mucha agua, ya que “es un elemento que demostró marcar la diferencia en la posibilidad de desarrollar un cuadro grave”.Finalmente, Rodríguez afirmó que se están desarrollando una serie de estrategias “procurando la prevención, eliminando objetos que puedan acumular agua y criaderos de mosquitos”.