Hay 11 nuevos casos en el país y el total de infectados asciende a 56

Científico había anticipado lo que pasa hoy Hace cinco años, como director de una investigación de la Universidad de Carolina del Norte, Ralph Baric publicó un estudio titulado “Un grupo de coronavirus, similar al Sars, que hoy circula en murciélagos, muestra potencial para la aparición en humanos”.

El texto del epidemiólogo especializado en microbiología e inmunología subrayaba que, mediante ensayos in vitro e in vivo, él y sus colegas habían comprobado que, sin necesidad de mutar, esos coronavirus podían saltar directamente de sus huéspedes originales a los humanos. Y advertía que no existía un tratamiento eficaz.

En otras palabras, anticipaba el cuadro que hoy se vive en el mundo. Baric también había advertido que “si el virus mutara para transmitirse solamente en el aire, “recorrería el planeta velozmente y esto causaría una alta morbilidad y mortalidad”.

Trump busca exclusividad de posible vacuna para EE.UU.

Italia: 368 muertos en sólo 24 horas El número de fallecidos en Italia por el coronavirus alcanzó ayer 1.809 personas, una subida del 25% en comparación con la cifra del sábado, según informó Reuters con referencia a las autoridades del país. Se registraron 368 nuevas muertes, el número máximo de víctimas mortales en 24 horas

En total, se han detectado 24.747 casos. 2.335 pacientes se han recuperado de la enfermedad. Asimismo, se ha diagnosticado el virus a 3.590 nuevos pacientes, por lo que el total de casos en el país ya es de 24.747.

La región más afectada por la pandemia es Lombardía, donde se han registrado 13.272 casos (1.587 de ellos diagnosticados hoy) y han muerto en total 1.218 personas.



No dar prioridad a mayores de 80 años: Las personas contagiadas con el virus que tengan escasas probabilidades de supervivencia debido a la edad avanzada o a patologías preexistentes podrían tener negado el acceso a los cuidados intensivos en caso de que se agoten las plazas en los hospitales, según la propuesta del equipo que maneja la emergencia causada por el Covid-19 en la región italiana del Piamonte.



Pérdida de la capacidad pulmonar para pacientes: Algunos pacientes recuperados del Covid-19 quedaron con la función pulmonar reducida y experimentan problemas como la falta de aire cuando caminan rápido, según la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong.

El director del Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princess Margaret reveló que, tras visitar en citas de seguimiento a una docena de pacientes dados de alta, constataron que algunos no eran capaces de realizar actividades que antes desempeñaban con normalidad.

Después de la recuperación, “algunos pacientes pueden tener una reducción de su capacidad pulmonar de entre

el 20% y 30%”.



Aislan a mayores de 70 años: Las autoridades sanitarias británicas someterán en las próximas semanas a un aislamiento obligatorio a todos los ciudadanos mayores de 70 años.



Alemania cierra fronteras:

Las autoridades alemanas acordaron ayer el cierre de las fronteras con las vecinas Dinamarca, Francia, Austria y Suiza a partir de hoy con el objetivo de detener la propagación del coronavirus.

El Ministerio de Salud informó ayer que hay once nuevos casos de coronavirus en Argentina y un total de 56 infectados.En el parte que difunde todos los días, el Ministerio informó que de los 11 casos nuevos seis son en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, otros dos en Tierra del Fuego y uno en la provincia de Buenos Aires.También informó que de los once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres restantes son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de cincuenta y seis, de los cuales dos fallecieron. Y agregó que los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.El parte diario resaltó también que “las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo”.En el día de ayer se supo que la Dirección de Migraciones junto a Policía de la Ciudad y efectivos de la Policía Federal, expulsó en las últimas horas a un total de 270 extranjeros que se negaron a cumplir la cuarentena obligatoria por el coronavirus, para poder ingresar a la Argentina.Según el informe del Ministerio de Salud, Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes.El Ministerio de Salud de Chaco informó que uno de los siete infectados de coronavirus que se encuentran en esa provincia es un niño de 4 años, por lo que el paciente se convirtió en el primer menor de edad en contraer la enfermedad en la Argentina.Las autoridades locales explicaron que el nene es oriundo de la ciudad de Resistencia y que se contagió el virus de un familiar que también dio positivo en el test tras volver de uno de los países considerados como “zona de riesgo”.A través de un comunicado, la cartera sanitaria detalló que el menor “se encuentra en buen estado y en aislamiento domiciliario”, recibiendo un seguimiento médico luego de que se le detectara el virus que se contagió por el contacto estrecho con el otro caso confirmado.En total son cinco los infectados de Covid-19 en esa provincia, uno de los cuales murió el 13 de marzo pasado. Se trataba de un hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia. Había viajado a Egipto, Turquía y Alemania.Tras las múltiples especulaciones que circularon sobre las eventuales medidas del gobierno para contener el brote de coronavirus, Alberto Fernández descartó una cuarentena generalizada en el país.Frente a los múltiples rumores que circularon, el mandatario explicó que “una cuarentena generalizada para el país es mucho”, y que una medida de ese tipo tendría “consecuencias económicas muy negativas, que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia”.El presidente estadounidense, Donald Trump, está intentando con elevados incentivos económicos garantizar para Estados Unidos el derecho exclusivo de una potencial vacuna contra el coronavirus en la que está trabajando un laboratorio alemán, según informó ayer el medio Welt am Sonntag.Según el dominical, se trata de la empresa CureVac, con sede en la ciudad de Tubinga (sur), que en colaboración con el Instituto Paul Ehrlich para Vacunas y Medicamentos Biomédicos, está trabajando en la fabricación de una posible vacuna para la cura del mortal virus que está atacando a lo largo de todo el planeta.El periódico, que se remite a informaciones procedentes de círculos próximos al gobierno alemán, asegura que representantes del Ejecutivo germano están negociando ahora con CureVac para evitar que Trump se haga con los derechos exclusivos sobre una potencial vacuna.Trump está haciendo todo lo posible para conseguir una vacuna para Estados Unidos, “pero precisamente sólo para Estados Unidos”, cita el dominical a fuentes próximas al Ejecutivo alemán.El gobierno alemán “está muy interesado en que se desarrollen vacunas y principios activos contra el nuevo coronavirus también en Alemania y en Europa”, confirmó un portavoz del Ministerio de Sanidad a Welt am Sonntag, y en este sentido señaló que el Ejecutivo mantiene intensivas conversaciones con la firma CureVac.La propia empresa rechazó hacer declaraciones sobre este supuesta “indirecta, pero manifiesta, disputa comercial”, según dice el periódico.