Hasta las lágrimas

Domingo 2 de agosto de 2020

Iba a haber un arquero argentino campeón en Inglaterra y finalmente el título fue para Emiliano Martínez​. Arsenal le ganó 2-1 al Chelsea de Willy Caballero la final de la FA Cup, y otra vez la historia del ‘1’ se gana su lugar.Porque Martínez, a pesar de que se viene destacando en estos últimos años, no es tan conocido en nuestro país. Pero de a poco, se afirma como en esta final con intervenciones sólidas, con muy buena resolución en el juego aéreo, eficacia en la salida con el pie. Tanto trabajo para llegar a este lugar que no pudo evitar la lágrimas de emoción.Emiliano llegó a Arsenal a fines de 2009, pero le costó conseguir la continuidad y brillo que tuvo en este 2020. Fue dado a préstamo seis veces: Oxford United (2012), Sheffield Wednseday (2013-2014), Rotherham United (2015), Wolverhampton (2015-2016), Getafe (2017-2018) y Reading (2019).El arco de Arsenal siempre tuvo dueños importantes: Wojciech Szczesny (actualmente en Juventus), David Ospina (actualmente en Napoli), Petr Cech (retirado) y Bernd Leno, que era el titular firme hasta que hace mes y medio, sufrió un fuerte esguince en los ligamentos de la rodilla izquierda al chocar con un rival. Mikel Arteta, el entrenador de los Gunners, decidió entonces darle la titularidad al argentino.Y a sus buenos partidos como esta final, fue clave en el último triunfo ante el campeón, Liverpool, sacando dos pelotas imposibles sobre el final evitando el empate. No es menor destacarse ante el equipo de Klopp y entonces su apellido se va a haciendo más fuerte en la Premier League.