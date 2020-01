Hasta acá llegamos

Viernes 10 de enero de 2020

Diego Schwartzman perdió ayer ante Daniil Medveded por 6-4, 4-6 y 6-3, resultado que determinó la eliminación del equipo argentino ante Rusia, que se impuso 2 a 0 en el match por los cuartos de final de la Copa ATP de tenis que se desarrolla en Australia.

La derrota de Schwartzman, concretada tras dos horas y 22 minutos de juego, se sumó a la sufrida por Guido Pella (25°) en ATP) en primer turno ante Keren Kachanov (17°) por 6-2 y 7-6 (7-4 el tie break), en una hora y 38 minutos.

“Ante Croacia habíamos terminado a las 12 de la noche y hoy (ayer) fue entrar nuevamente a la cancha. Eran lágrimas de bronca, de no poder hacer nada de lo que me habían dicho. Pero no puedo reprocharme nada”, aseguró Pella tras la derrota.

En la serie que se disputó en Sidney, el dobles, que lo iban a jugar Máximo González y Andrés Molteni contra a la dupla rusa integrada por Teymuraz Gabashvili-Konstantin Kravchuk, finalmente no se disputó.

El Peque Schwartzman (14°) jugó por 21ª vez ante un top five, una carrera difícil en la que perdió todos los partidos. Medvedev está quinto en el escalafón mundial.

Por su parte, Australia es el primer semifinalista de la Copa ATP, que reparte 15 millones dólares en premios, después de vencer por 2 a 1 a Gran Bretaña.

Nick Kyrgios puso al frente al local al vencer a Cameron Norrie por 6-2 y 6-2, el británico Daniel Evans empató al ganarle a Alex De Minaur por 7-6 (7-4), 5-6 y 7-6 (7-2).

Finalmente, en un apasionante tie break final, el doble oceánico puso el 2-1 final al derrotar De Minaur-Kyrgios a Jamie Murray-Joe Salisbury por 3-6, 6-3 y 18-16.