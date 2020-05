Hartos de los robos colgaron un muñeco en un poste

Martes 26 de mayo de 2020

En la intersección de las calles Los Andes y Sargento Cabral, en Villa Kindgreen, sobresale la imagen de un muñeco colgado en un poste con un letrero que reza “Vecinos en alerta”, en clara alusión a los hechos de inseguridad que se vienen registrando en la zona.Carlos Acuña, presidente del Foro de Seguridad del barrio, comentó que se trata de una iniciativa de los vecinos “cansados de los robos”, al tiempo que aclaró que “no estamos a favor de la justicia por mano propia, pero queremos que sepan que estamos unidos y nos cuidamos entre todos”.En diálogo con El Territorio, el referente vecinal cuestionó la denominada puerta giratoria de la Justicia y el desempeño de ciertos abogados.“Hay delincuentes conocidos que apenas caen presos y ya tienen sus abogados esperando en la comisaría. Así, a los dos días los liberan y siguen robando. Cómo puede ser que un tipo que tiene 20 causas por robo y hurto este sólo dos días preso. Hay que cambiar las leyes porque así no podemos seguir. Es una locura lo que está pasando”, remarcó Acuña.Asimismo, mencionó que las restricciones por el aislamiento social, preventivo y obligatorio no lograron reducir los índices de inseguridad, al menos en su barrio.“Tenemos identificados a dos o tres menores que salen a marcar las casas y atrás vienen los delincuentes para robar. Hace pocos días le desvalijaron la casa a una doctora, los agarraron a los ladrones y ya los soltaron. La Policía hace su trabajo, pero las leyes no ayudan”, lamentó.Visiblemente indignado, comentó el caso de un conocido delincuente de la zona que “pasa y se ríe en la cara de la gente porque sabe que está uno o dos días preso y lo sueltan”.Y agregó: “Son siempre los mismos que roban. Por eso los vecinos están cansados y colgaron el muñeco, como para avisar que esto no va más”.