Hamilton partirá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña

El británico Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo, selló este sábado su séptima 'pole' en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, por lo que encabezará la parrilla de salida de la carrera del domingo en el circuito de Silverstone.



El piloto de Mercedes firmó un tiempo de 1:24.303 –nuevo récord del trazado– en la tercera ronda de calificación y certificó su séptima 'pole' en un escenario donde ganó en seis ocasiones y en el que apunta a un séptimo triunfo.

Pole No. 7️⃣ at Silverstone ✅

New track record ✅@LewisHamilton was a class apart in qualifying 👏#BritishGP 🇬🇧 @pirellisport pic.twitter.com/v79KGE9rzm