Halló un maletín con dinero y lo devolvió - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

Un joven de nombre Hernán, que se desempeña en el Supermercado El Arco del barrio de Villa Sarita en la ciudad de Posadas, encontró un maletín con una suma que sería millonaria, según explicaron.“Felicitaciones a nuestro empleado Hernán por su honestidad en avisar inmediatamente sobre un maletín con una suma millonaria que se encontró en nuestra sucursal de Villa Sarita”, dijeron desde la casa comercial, luego del accionar del chico.Si bien no precisaron el monto, la suma total sería muy alta.La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales de local y al joven le llovieron los mensajes de felicitaciones. El supermercado se encuentra en diagonal al Paraque Paraguayo de la ciudad y se instaló en ese punto no hace mucho tiempo. Hasta anoche el joven no se había pronunciado después de su accionar, como tampoco hubo precisiones de si pudo dialogar con el dueño del maletín.Por lo pronto, Hernán sabe que levantó la bandera más importante y que hace al ser humano: la honestidad.