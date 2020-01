Hallaron muerto dentro de una zanja a un hombre en el barrio Don Santiago

Lunes 6 de enero de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Un hombre de 34 años fue encontrado sin vida cerca del mediodía de ayer dentro de una zanja, a un costado de una cancha de fútbol del barrio Don Santiago, en Garupá.El hombre fue identificado por la policía como Walter Leodán Raimundo, quien vivía a pocas cuadras del lugar junto a su familia y al parecer trabajaba haciendo changas con un hermano en un lavadero de la zona.Si bien a simple vista los peritos de la División Criminalística y los forenses del Poder Judicial no encontraron signos de algún ataque, por disposición del Juzgado de Instrucción Dos de la capital provincial se dispuso que el cuerpo sea trasladado a la Morgue para una autopsia, a los fines de despejar cualquier tipo de duda en torno a las circunstancias de la muerte del hombre.La primera persona que advirtió el trágico hecho fue Lucía Ramírez, quien habita una humilde vivienda frente a la cancha principal del barrio y a pocos metros de la zanja donde fue encontrado Walter.Según comentó la mujer en dialogo con El Territorio, cerca de las 11 de ayer se encontraba colgando ropa en la parte delantera de su propiedad y en un determinado momento fue en busca de una prenda que se había desprendido del tendal hasta un sector de la cancha donde cruza una pequeña zanja cubierta por abundante pasto.“Yo tenía una media colgada y cuando fui agarrar justo veo todo. Yo cuando vi, me asusté mucho”, recordó Lucía el momento en que se topó con la trágica escena.Sobre la posibilidad de que la víctima pudiera haber sido atacada por otra persona, Lucía sostuvo: “No se escuchó ninguna discusión, yo vivo acá en frente y sólo escuchamos al perro que ladraba y ladraba, pero eso es normal acá. Yo con el susto pegué un grito y salieron todos a ver que sucedía”.Otro de los vecinos que dio su testimonio a este matutino fue Gerardo Yudar, delegado del barrio Don Santiago, dentro del Foro de Seguridad de la Seccional Quinta, quien además fue una de las últimas personas que vio con vida a Walter.“Anoche (por el sábado) estuvo en casa, a eso de las 23.45 más o menos, andaba vendiendo una garrafa. Yo no lo conocía bien, pero sé que estuvo detenido un tiempo en la Comisaría Quinta por cuestiones vinculadas con el alcohol. Me pidió si quería comprar la garrafa y yo le dije que no. Después me pidió 50 pesos y le volví a decir que no, y le dije que se vaya a la casa porque ya era tarde y se fue”.Por otro lado, agregó que el fallecido “estuvo internado en un instituto y además de los medicamentos que tomaba, sabemos que era adicto, no compulsivo, pero era una persona que deambulaba por todo el barrio, aunque no era para nada agresivo”.Además comentó que el cuerpo no presentaba, a simple vista, signos de tener golpes y que la cabeza estaba tapada por el pasto, bien por debajo de la zanja.Además, contó que, tras dialogar con una hermana del fallecido, supo que Walter había tenido dos paros cardíacos en los últimos meses.De todas maneras, no descartan que pudo haber tenido algún tipo de altercado con otro vecino, ya que la garrafa que buscaba comercializar no fue encontrada hasta el momento.Por otra parte, el delegado barrial aprovechó la oportunidad para visibilizar algunos problemas que presenta la zona en materia de seguridad y adelantó la intención de elevar el reclamo de mayor presencia policial y de más iluminación al Ministerio de Gobierno.Como representante del foro creado a finales del año pasado y que tiene una jurisdicción estimada en 35 barrios, no ocultó su preocupación ante lo sucedido.“Esto es un llamado de atención y después de esto vamos hacer formalmente un pedido al Ministerio de Gobierno y a la Secretaria de Seguridad para que se realicen más operativos de seguridad y para que exista más iluminación. Creo que esto último es lo más fundamental”.Sobre esto último indicó que muchos jóvenes suelen juntarse en inmediaciones de la cancha de fútbol y que por la escasa iluminación, varios aprovechan para consumir estupefacientes.Por este hecho tomó intervención personal de la seccional Quinta y de la Unidad Regional X.Además, todos los trabajos periciales en el lugar fueron seguidos de cerca por el juez Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, quien junto a sus secretarios dispuso distintas medidas en torno al esclarecimiento por este hallazgo.