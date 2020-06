Hallaron muerto a un custodio de Cristina Fernández

Sábado 20 de junio de 2020

Un subcomisario de la Policía Federal que se desempeñaba como integrante de la custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner fue hallado muerto en su casa. Se trata de Christian Ramón Zabala y tenía su arma reglametaria bajo su cuerpo, por lo cual los investigadores estiman que se habría tratado de un suicidio.Zabala tenía 41 años y era especialista en explosivos. Vivía en la calle Zapiola al 1800 de la localidad bonaerense de Castelar. La policía acudió a ese lugar tras recibir un llamado al 911 del cuñado del subcomisario, quien relató que fue a la casa porque no se podía comunicar con el subcomisario y al ingresar por el pasillo hasta la puerta principal lo vio tendido en el interior de la vivienda sin vida.Según les relató el testigo a los agentes de la comisaría 7ª que llegaron al lugar, su hermana le pidió ayuda porque no se podía comunicar con Zabala.La casa estaba cerrada desde adentro. Tras abrirla entró un médico del Same que constató la muerte del policía federal, quien debajo de su cuerpo tenía su arma reglamentaria calibre 9 milímetros y una vaina servida.En el momento del hecho, Zabala estaba solo. Su actual pareja se había ido a trabajar.De acuerdo a lo que relataron testigos y familiares, Zabala tenía antecedentes psiquiátricos y estaba en tratamiento, pero al parecer había señalado su intención de suicidarse en reiteradas ocasiones.El policía atravesaba una fuerte depresión tras un problema irreversible que tuvo con un hijo adolescente hace un año. “Estaba mal porque venía el Día del Padre”, comentaron al respecto fuentes policiales.La autopsia al cuerpo de Zabala comenzó a mediados de la mañana de ayer y, según las fuentes, todo indica que se trató de un suicidio.